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وجه لاعب القادسية والمنتخب الوطني لكرة القدم صالح الشيخ الدعوة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام تحت رعاية الشيخ د. طلال الفهد وذلك على هامش المباراة التي ستجمع القادسية بنظيره العربي على ستاد محمد الحمد ضمن القسم الثاني من الدوري الممتاز. من جهته، فقد أشاد الغانم باللاعب وما قدمه طوال مشواره الرياضي سواء مع نادي القادسية والمنتخبات الوطنية التي مثلها، وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من اجل خدمة الكرة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه إلى العمل الإداري أو الفني من خلال ناديه او أي نادٍ آخر مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب. وفي نهاية اللقاء أهدى الشيخ درعا تذكارية إلى الغانم بهذه المناسبة. جدير بالذكر، أن صالح الشيخ وعبر مسيرته الحافلة بالبطولات والانجازات التي بلغت 42 بطولة مختلفة يعد اللاعب الأكثر تحقيقاً للألقاب مع ناديه والمنتخب الوطني في تاريخ الكرة الكويتية.