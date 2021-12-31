محلية

حدد اتحاد الكرة يوم 17 يناير المقبل موعداً لإقامة مباراة كأس السوبر بين الكويت (بطل كأس الأمير) والعربي (بطل الدوري الممتاز) على ستاد جابر الدولي. من جانب آخر، أسفرت قرعة بطولة كأس الأمير في نسختها الـ60 التي سحبت أول من أمس في مقر اتحاد الكرة، عن مواجهة صعبة تجمع كاظمة مع القادسية في الدور التمهيدي على أن يواجه الفائز منهما الكويت الذي سيشارك مباشرة في دور الثمانية باعتباره (حامل اللقب). وفي بقية مواجهات الدور التمهيدي يلتقي خيطان مع اليرموك وبرقان مع الفحيحيل فيما يلاقي العربي الصليبيخات ويواجه الساحل نظيره السالمية أما الجهراء فسيواجه النصر في حين يلتقى الشباب مع التضامن. وفي بطولة كأس ولي العهد في نسختها الـ29، أسفرت القرعة عن مواجهة تجمع اليرموك مع الشباب وخيطان مع كاظمة والجهراء مع الفحيحيل في الدور التمهيدي.وفي الدور ذاته يواجه العربي نظيره التضامن فيما يواجه الصليبخات برقان بينما يلاقي الساحل نظيره النصر في حين يصطدم السالمية بنظيره القادسية أما نادي الكويت فيشارك مباشرة في دور الثمانية باعتباره (حامل اللقب).

