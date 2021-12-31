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يعود منتخب الكرة الطائرة غدا السبت الى البلاد بعد ان اختتم معسكره التدريبي في صربيا. وكان الفريق يستعد لخوض دورة الألعاب الخليجية التي تأجلت من 9 يناير الى 11 مايو المقبل. وخاض «ازرق الطائرة» عددا من المباريات الودية في معسكره التدريبي تمكن من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي الكسندر سفينتش من الوقوف على مستوى اللاعبين وتهيئتهم بالصورة المناسبة.وسيخضع الوفد الى الحجر الصحي فور عودته لمدة 3 أيام قبل ان يجري افراده المسحة الطبية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا. من جانب آخر تبحث لجنة المسابقات في الاتحاد تحديد موعد استئناف بطولة الدوري اذا ستعاود البطولة نشاطها بين 17 و22 يناير المقبل وذلك لمنح الفرق الفرصة في الاستعداد للعودة الى المنافسة. ويتبقى اربع جولات من الدور التمهيدي للدوري قبل الدخول في منافسات المربع الذهبي.

