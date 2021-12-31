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كل عام وأنتم بخير «قرائي الأعزاء» واسمحوا لي في هذه المقالة الاخيرة من عام 2021 المشؤوم الذي عانينا فيه الكثير الكثير من امور الحياة بسبب جائحة كورونا. فهل سنتمنى عاما سعيدا في 2022 ونحن كل يوم نُصدم بقرار سياسي جديد بشأن الوضع الرياضي! فقطاع الشباب والرياضة اصبح ككرة الثلج تقذف الى أي وزارة من وزارات الدولة كهيئة ملحقة، ولا يهتمون في قطاع يمثل اكثر شريحة سكانية والتي تبلغ نسبة الشباب فيه اكثر من 65 % من المجتمع الكويتي بما فيها فئة الرياضيين. فنجد ان الدولة تهتم بوجود وزارة لشؤون مجلس الامة (لشؤون 50 عضو مجلس أمة فقط) ولا نجد الاهتمام بوجود وزارة مستقلة لقطاع الشباب والرياضة ويتم تعيين قيادات على مستوى وزراء من غير اي خبرة في الشأن الشبابي والرياضي؟ فمرة يرشح شخصية ذا خلفية رياضية ونتوسم فيه خيرا ومن ثم يتغير الى شخص لا يعرف في الرياضة سوى جاسم يعقوب او فتحي كميل او سعد الحوطي... فقط؟ وقد علمت بأن من يرشح لمنصب وكيل أو وكيل مساعد لاي وزارة في الدولة يتم اختباره في مجلس الوزراء لمعرفة قدراته الادارية والفنية والمالية لهذه المناصب.. الخ ، اذا لماذا لا يختبر اي شخص يرشح لاي منصب رياضي لاختبار في الشأن الرياضي ايضا فإدارة الرياضة تحتاج الى خبرة وعلم ودراية بكيفية ادارتها.

لذا فما اشاهده او اتوقعه للعام الجديد هو تشاؤم من هذا الاهمال غير المعلوم سببه؟ هل هو سياسي او اجتماعي او رياضي.. فواضح ان هناك قوى خفية يعجبها هذا الوضع والرياضة تنحدر كل يوم من سيئ الى اسوأ.. وضع لا يتباكى عليه من كان سببا في الانجازات الرياضية السابقة والذين تم الاستغناء عنهم لكي يصبحوا متفرجين للرياضة عن طريق التلفاز.. وضع قد يوصلنا الى اقل مستوى عالمي في كل الرياضات مستقبلا وسنتحسر على تاريخ الرياضة الكويتية.. والله من وراء القصد.

