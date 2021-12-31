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تستقبل الكويت العام الميلادي الجديد 2022 بأمطار الخير، حيث أعلنت إدارة الأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة متزامنا مع منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية أحيانا مع تساقط الأمطار المتفرقة وانخفاض ملحوظ في الرؤية الافقية بسبب الضباب.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي، إن هذا المنخفض سيضعف تدريجيا مع نهاية اليوم الجمعة وتقل معه فرص هطول الأمطار وسيعاود تأثيره بشكل أكبر اعتبارا من مساء يوم غد السبت (01-01-2022) لتعود الحالة المطرية بصورة أشد وتستمر حتى فجر يوم الاثنين المقبل.

