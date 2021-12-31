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كانت المرأة الكويتية تقوم باعمال خفيفة ومفيدة في فترة فراغها من اعمال البيت، هي اقرب الى الهواية منها الى العمل، تدر عليها بعض البيزات القليلة، وفي بعض الاحيان كانت تضطر للعمل بدوام كامل في احدى المدارس او المستشفيات كفرَّاشة.

كانت المرأة تدير شؤون البيت والاولاد في غياب الزوج المسافر خارج البلاد للعمل، هذه المرأة كانت تصنع مأكولات او حلويات او تخيط ملابسا، يتم كل ذلك في فترة المساء، وكانت في اغلب الاحيان تجلس لتخيط ثوبا مع وجود طفل جنين في احشائها واخر يرضع الحليب من صدرها واكثر من طفل ينتظر ان يتناول عشاءه وينام بعد ذلك، تعمل كل ذلك على ضوء سراج ضعيف جالسة على حصير في بيت من الطين، لو كنت مسؤولاً لاقمت لها تمثالا من البرونز، ان لم يكن في ساحة الصفاة ففي مدخل سوق واجف على الاقل حيث كانت تبيع وتشتري، اليكم بعض الاعمال التي كانت تقوم بها وهي ذات فايدة وعايدة.

- الدجاج: كانت المرأة تذهب صباحا الى الفرضة وتشتري من ابوام البصارى «سفن اهالي البصرة» عددا من الدجاج وديكاً، وتأتي بصناديق من الخشب فارغة لتكون بمثابة خن او مسكن للدجاج، ثم تثبت اعمدة خشبية في الارض وتحيط المكان بشبك من الاسلاك للحيلولة دون صول القطط الى الدجاج في اي وقت، والمرأة تطعم الدجاج ما تبقى من العيش «الارز» من وجبة الغذاء او العشاء، وان لم تجد فتجمع فتات الخبز اليابس وتضعه في الماء لفترة حتى تصبح ليناً فتطعمها للدجاج، وفي كل يوم تجمع البيض، تطعم اولادها اولا، ثم العدد الزائد تضعه تحت الدجاجة لتحصل على مزيد من الكتاكيت.

وفي اغلب الاحيان تجمع البيض وتذهب بها الى سكة في فريج الدهلة، وهي تقع جهة الغرب من سوق واجف ولا تبعد عنه سوى امتارا قليلة، تجلس المرأة على الارض وتضع البيض امامها للبيع، وبعد البيع والحصول على بعض النقول «ويكون النهار قد بلغ اخره»، تذهب الى سوق السمك وتشتري ما تيسر لها من السمك الرخيص الثمن، وهو عادة من النوع غير المرغوب فيه لدى العامة وفي هذا الوقت يكون بائع السمك على وشك الذهاب الى منزله للصلاة والغذاء والراحة، فيوزع السمك على كل من يطلب منه، اما بسعر زهيد او حتى مجانا دون مقابل، على سبيل انها مساعدة او صدقة للمحتاجين.

- البخنق: عندما تنتهي المرأة من اعمال البيت «التي لا تكاد تنتهي» في فترة المساء، تجلس لتخيط بعض قطع الملابس بواسطة الابرة، كانت بنات الكويت ومن كل الفئات والطبقات تقريبا يلبسن البخنق، وهو عبارة عن ثوب من القماش الاسود الخفيف، تلبسه الفتاة الصغيرة عند الخروج من المنزل وحتى تبلغ عمر الشباب، فبعد ذلك تلبس العباءة، للبخنق فتحة تدخل فيها الفتاة وجهها، وهذه الفتحة تبدأ من مستوى الرأس حتى الذقن، بشكل دائري وعلى قياس وجه الفتاة، وهناك امكانية لتوسعة الفتحة او تضييقها بواسطة الخيط والابرة من الامام ينزل البخنق حتى مستوى بطن الفتاة ومن الخلف يغطي ظهرها حتى يصل الى مستوى القدمين تقريبا، وحتى يبدو البخنق جذابا ويسهل بيعه بسعر مناسب، كانت المرأة تضع ما يشبه الشريط المطرز بالزري حول الوجه، وينزل الشريط الى اسفل طرف البخنق من الامام ويكون هذا الجزء اعرض بمرتين من الشريط الذي يدور حول الوجه.

الغرض من لبس البخنق هو ستر جسد الفتاة عند خروجها من البيت، تقوم المرأة بخياطة البخنق كنوع من الهواية وقضاء وقت الفراغ والحصول على بعض النقود لمصرف العائلة، في الوقت الذي لم تكن هناك ادوات للتسلية وقضاء الوقت كالراديو والتلفزيون.

- الفانيلة: كانت المرأة الكويتية تحصل على جلد الخروف وتجز الصوف وتنظفه من الشوائب وتغسله بماء البحر، ثم تجلس بعد انتهاء اعمال المنزل في فترة العصر او بعد الانتهاء من تناول وجبة العشاء، كانت تضيء المنزل بواسطة سراج يعمل على الكاز وينفث دخاناً اسود اكثر من الاضاءة التي يعطيها، تجلس المرأة ومعها مغزل تغزل به الصوف على هيئة خيوط، وتكور هذه الخيوط على هيئة كرة، ثم بواسطة ابرتين طويلتين تخيط بهذا الصوف فانيلة وتكون في الغالب باللونين الاسود والابيض، وهذه الفانيلة ليست هي التي نلبسها تحت الدشاشة على الجسم مباشرة، ولكنها تلبس فوق الدشداشة وشباب هذا اليوم يطلقون عليها اسم «بلوفر» وهي سميكة ولا يوجد عليها زخارف او نقوش وليس لها اكمام، ولكن لها فتحة في الاعلى شكل الرقم v بالعربي، يدخل الرجل رأسه فيها عند لبسها، وكان اكثر من يلبسها هم الرجال الذين يعملون في الخارج في الاماكن المفتوحة كالبنائين والقلاليف والذين يقومون بكسر الصخور من منطقة عشيرج لتقيهم برودة الشتاء، وهذه الفانيلة يمكن بيعها بسعر مناسب للمرأة الخياطة، لانها تستهلك كمية من الصوف وتأخذ وقتا طويلا لانجازها.

- المهياوة: المهياوة اكلة معروفة باغلب دول الخليج، ومدن وبنادر ايران، تبدأ صناعة المهياوه عندما تشتري المرأة الكويتية كمية من السمك خاصة سمك الزوري صغير الحجم، اولا تقوم بتجفيف هذا السمك فوق سطح البيت تحت اشعة الشمس وبعد ان يجف السمك ويصبح خاليا من الرطوبة، يطحن بواسطة الهاون حتى يصبح ناعما كالطحين ثم يطبخ بالقدر مع الماء والملح وبعض البهارات ولكل امرأة بها راقها الخاصة «وخلطتها السرية التي لا تبوح بها الى احد» ثم يوضع هذا الخليط في بستوك ويوضع فوق سطح المنزل لمدة تقارب الشهر او اكثر قليلا، وبعد ذلك تعبأ في زجاجات «وزجاجة شربت الفيمتو هو المكيال شبه الرسمي لهذا المشروب»، ورغم ان المهياوه سائل ولكنها لا تشرب مثل الماء، وانما توضع على العيش الجاول «الخالي من الايدام» او تدهن ربة البيت خبزة بالمهياوه وتلف الخبزة مثل السندوتش، وتؤكل في الصباح على وجبة الفطور وفي كل وقت، ومن زيادة عشق الناس لهذه الاكلة خصوصا اهالي الشرق، ويطلق عليها «نور العيون» كنوع من الدلال والتحبب والدلع، اي ان لها فوائد عديدة منها قوة الابصار، وهي اكلة الفقراء على كل حال، وهم يتغنون ويتغزلون بها لان هذا الجود من الموجود.

- الفراشة: كانت بعض النساء بالبلاد وهن عادة من الطبقة الفقيرة، وربما كانت ارملة او مطلقة ولها عدد من الاولاد، لا تتوانى ان تعمل اي عمل شريف تستطيع عن طريقه الحصول على المال الحلال، فبعضهن كانت تعمل كخادمة او اجيرة في بيت من بيوت الناس الوجهاء اصحاب الثروة، تقوم بغسل ملابس العائلة في البحر تارة، وتارة اخرى تغسل الملابس بالماء الحلو والصابون بطشت داخل المنزل وتطبخ وجبات الغذاء والعشاء لاهل البيت، وبعد الانتهاء من كل ذلك تذهب الى منزلها وربما سمح لها اهل البيت ان تأخذ معها بعض الطعام لاولادها وفي احيان اخرى يهدونها بعضا من الملابس المستعملة وهي عادة في حالة جيدة، وتأخذ نظير عملها هذا معاشا شهريا او اجرة يوما بيوم، واذا كانت هذه السيدة قادرة على ان ترضع طفلا من صدرها لاحد اطفال العائلة او الاقرباء، فعلت ذلك بكل سرور نظير اجر معلوم، فكم يوجد من الرجال من طبقة متواضعة نسبياً يقول مفاخرا ان فلان ابن العائلة العريقة اخوه بالرضاعة.

وفي احيان اخرى كانت المرأة تحت وطأة الحاجة الصعبة، تعمل كفرَّاشة في المستشفى الاميركاني بدوام كامل يبدأ منذ الصباح حتى فترة العصر، وفي فترة الخمسينيات وما بعد، كان عدد من النساء يعملن فرَّاشات اما بمدارس البنات او رياض الاطفال، او في المستشفى الاميري بنظام الشفتات «المناوبة» كانت المرأة الكويتية تقف دائما مرفوعة الرأس، امرأة تربت وترعرعت على الفضيلة والعفة، كانت مثالا للصبر وتحمل المشاق، ترعى المنزل والاولاد ليس كربة بيت بل كملاك رحمة للبيت واهل البيت، وضع الله الجنة تحت اقدام الامهات، ونحن نضع رؤوسنا تحت نعالها.

