أول النهار

أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر امس أهمية مواصلة العمل لترسيخ السياسة الخارجية وتعزيز عناصر ومضامين الدبلوماسية الكويتية.

وشدد وزير الخارجية خلال اجتماعه في ديوان عام الوزارة مع نائب وزير الخارجية ومساعدي الوزير على أهمية مواصلة ترسيخ سياسة دولة الكويت الخارجية وتعزيز عناصر ومضامين الدبلوماسية الكويتية التي أرسى أسسها أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه والتي استمرت بثبات وبعطاء إلى أن وصلت لتكون على ما هي عليه اليوم مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير العمل نحو الحفاظ على هذه الأسس وتكريس مبادئها.

وحث المساعدين على الدفع بوتيرة تعزيز علاقات التواصل والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة بما يقوم المصالح المشتركة ويحقق الغايات النبيلة لحفظ الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية من لدن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

وتم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب التمثيلية والفنية كافة في الخارج ومناقشة أطر تطوير عمل الوزارة وإداراتها بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة علاوة على استعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

