أول النهار

أعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية فوز أربعة متسابقين من الكويت والإمارات وعمان بجوائزها في دورتها الـ21 للعام الحالي ومنح وسامها لوزارة الحج والعمرة السعودية.

وقالت الجائزة في بيان صحافي ان جوائز المعلوماتية فاز بها نخبة من المتميزين التقنيين الذين تميزوا باستخدام التقنيات الرقمية الذكية المتطورة في مجالات الذكاء الاصطناعي والانترنت إضافة إلى تقديم خدمات مجتمعية مبتكرة.

وذكرت ان الفائزين من الكويت هما د. عبدالله المطوع الأكاديمي في جامعة الكويت لتميزه في مجال الذكاء الاصطناعي والمهندس محمد الدوب لتميزه في الأمن المعلوماتي ومن الإمارات هيئة الصحة بدبي لتميزها في الحلول الذكية الصحية ومن سلطنة عمان المهندس ماجد العامري لتميزه في مجال التقنيات المالية.

وأضافت أن وسام المعلوماتية الذي يعد أعلى جائزة تقديرية كانت من نصيب وزارة الحج والعمرة السعودية وذلك لأهمية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لزوار الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وتتفرع إلى 30 خدمة عامة ذات تقنية عالمية لتستوعب جميع متطلبات الحج والعمرة.

وقالت انه تم في المرحلة الأولى تقييم المشاركين من قبل مختصين وخبراء في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية من الكويت وذلك وفق معايير المحتوى والتصميم والابتكار والقيم المضافة وذلك بما يحقق النتائج المرجوة.

وذكرت انه سيتم تكريم وزارة الحج والعمرة الحائزة على وسام المعلوماتية وكذلك الفائزين بجوائز المعلوماتية في قصر بيان برعاية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد.

