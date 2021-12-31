أول النهار

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفير طلال المطيري اهمية دور لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) آلية عربية نفخر بها ضمن آليات منظومة حقوق الانسان التابعة للجامعة العربية. واعرب في تصريح صحافي له في ختام اعمال اجتماع تشاوري حضوري برئاسته عن امله فى ان تواصل لجنة حقوق الانسان دورها فى ترسيخ ماورد فى الميثاق العربي لحقوق الانسان.

من جانبه، اكد رئيس (لجنة الميثاق) المستشار جابر المري اهمية هذا الاجتماع مع ممثلي الدول الاطراف «كنهج سنوي ثابت نحاول تأسيسه فى تجسيد العلاقة ما بين اللجنة والدول الاطراف»، لافتا الى ان الاجتماع ركز على مواضيع داخلية لها علاقة بالتعاون والشراكة بين اللجنة والدول الاطراف. واوضح أن «اللجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي أقرته القمة العربية بتونس عام 2004 ودخل حيز النفاذ في عام 2009 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية وبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن (16) دولة عربية.

واضاف ان اللجنة مكونة من سبع شخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والاستقلال تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات والجامعة العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الانسان في الدول العربية الأطراف. وتابع المري ان ذلك يكون من خلال دراسة التقارير وتقديم الملاحظات والتوصيات للدول من أجل العمل على تعزيز حقوق الانسان وحمايتها.

