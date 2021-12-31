أول النهار

بارك الرئيس الفخري لرابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية فهد عبدالرحمن المعجل للقيادة السياسية ممثلة في مقام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والحكومة الرشيدة، وشرائح الشعب الكويتي كافة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022 متمنيا أن يجعله الله عام خير وبركة على الشعب الكويتي والخليجي وشعوب العالم كافة.

وبهذه المناسبة أكد المعجل على ضرورة اهتمام الدولة بالتدريب كونه خيارا استراتيجيا لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والتطورات المتسارعة التي تشهدها مجالات العمل المختلفة، موضحا أن التدريب أثناء الخدمة له أهمية كبيرة في تهيئة الموظف وتزويده بالمعارف والمهارات التي تتطلبها طبيعة عمله، حيث يعمل التدريب على تنمية وتطوير الآفاق والتحلي بالمرونة في العمل، والتفكير المنظّم الذي يساعد الموظف على حلّ المُشكِلات المُختَلِفة والتعامل معها، إضافة لقدرته على التأقلم مع التغييّرات وظروف العمل الجديدة، والمساهمة بشكل عام في نجاح خطة العمل.

وقال المعجل ان رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية بفضل الله ثم بسواعد أعضائها تمكنت من تقديم عمل نقابي وتدريبي متميز ليس داخل هيئة التطبيقي والمجتمع الكويتي فحسب وإنما تخطت ذلك لتصل بنشاطاتها وتميزها إلى دول الخليج والدول الشقيقة المجاورة ومسيرة طويلة من العطاء في مجال التدريب، لافتا إلى أن الموسم التدريبي الحالي لوزارة الإعلام الذي انطلق في 11 نوفمبر الماضي هو أحد ثمار جهود الرابطة وتميزها في مجالات التدريب وخدمة المجتمع كافة، مشيرا إلى أن تعاون وزارة الإعلام مع الرابطة لتنفيذ موسمها التدريبي الحالي جاء إيمانا من وزارة الإعلام لما وصلت إليه الرابطة من مكانة مرموقة في مجال التدريب والتطوير والاستشارات والأبحاث والدراسات، وتنمية العنصر البشري بما يحقق أهداف دولة الكويت وخططها التنموية،

وختم المعجل تصريحه بتقديم التهنئة لنائب رئيس الرابطة راشد صقر الهيم بمناسبة حصوله على منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للتدريب ورئيس لفرع الاتحاد في الكويت بدرجة سفير من قبل «منظمة الشعوب والبرلمانات العربية»، متمنيا له النجاح والتوفيق في القيام بمهام منصبه الجديد.

