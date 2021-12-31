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أعلنت مصادر صحية أن الكويت دخلت في الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا مع تزايد أعداد المصابين في البلاد متوقعة ارتفاعها أكثر خلال أول اسبوعين من شهر يناير المقبل خاصة بعد عودة المسافرين.

وكشفت المصادر عن ان السلطات الصحية احتاطت مسبقا لهذا الوضع الوبائي واستعدت لمواجهته، مشيرة الى أن الخبرة في التعامل مع الموجات المتكررة للفيروس زادت وان السيطرة عليها أصبحت في حكم الامكان خاصة مع ارتفاع نسبة التطعيم في البلاد.

وحول اي قرارات ستصدر لمواجهة الموجة قالت المصادر: ستكون هناك قرارات الأسبوع المقبل تتمثل في التشديد على ارتداء الكمام في الأماكن العامة والمغلقة وأيضا قد تتطور طرق المواجهة لاتخاذ قرار بمنع التجمعات واقامة الاحتفالات وكذلك العودة للدراسة عن بعد الا ان القرارين الأخيرين قد يكونان في نهاية شهر يناير وبناء على معطيات الوضع الوبائي.

من جانب آخر، قررت وزارة الصحة اعتماد تسعيرة جديدة لفحص الـ PCR اعتباراً من الأحد المقبل ليكون بحد أقصى 9 دنانير، وذلك استناداً إلى قرار لجنة التراخيص الطبية.

وكانت الوزارة أعلنت مساء اول من أمس تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 416077 حالة.

وذكرت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ أربع حالات في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 2105 حالات فيما وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد-19 إلى 21 حالة.

وأضافت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 20982 مسحة ليصبح مجموع الفحوصات 5921186 فحصا، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 1?9 في المئة.