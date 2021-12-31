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الرياض- الوكالات: اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن إيران دولة جارة للمملكة، و«نأمل أن تغير من سياستها وسلوكها السلبي في المنطقة، وأن تتجه نحو الحوار والتعاون». مشيرا من جهة ثانية الى أن رؤية المملكة 2030، تسعى لخلق اقتصاد متين يواجه المتغيرات الدولية.

وفي الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي، قال الملك سلمان إن «السعودية تتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية». واضاف خادم الحرمين الشريفين إن «المملكة تتابع دعم النظام الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية، الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة»، مشدداً على أن المملكة حريصة على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية والمنطقة بأكملها. كما لفت إلى أن السعودية حريصة على تقديم مصالح الشعب اليمني أولاً، مؤكداً أن المملكة مازالت تدعو الحوثيين للاحتكام للحكمة والعقل. وجدد التأكيد على أن المبادرة السعودية هي الحل لإنهاء الصراع في اليمن.

كما أوضح الملك سلمان أن بلاده تتابع بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار، وأيضا عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي. من جهة ثانية أكد خادم الحرمين الشريفين أن الأعمال التي يقوم بها مجلس الشورى محل تقدير، مضيفاً أن رؤية المملكة 2030، تسعى لخلق اقتصاد متين يواجه المتغيرات الدولية.

واشار الى أن بدء المرحلة الثانية من رؤية المملكة يدفع عجلة الإنجاز. وأوضح أيضاً أن استقرار السوق البترولية هو من ركائز استراتيجية المملكة في مجال الطاقة. مشددا على أن مكانة السعودية العالمية تعود لمكانتها العربية والإسلامية. وشكر خادم الحرمين المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة «كورونا»، وكذلك كل الجنود بجميع القطاعات وفي الحد الجنوبي.

وعلى الساحة العربية، أكد خادم الحرمين الشريفين في حديثه، على حرص المملكة ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني. كما حثّ جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها في المقام الأول، داعياً إلى إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على الدولة. أما على الساحة الدولية، فشدد الملك سلمان على أهمية استقرار وأمن أفغانستان، كي لا تكون ملاذا للتنظيمات الإرهابية.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان افتتح عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.