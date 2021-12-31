الأولى

? كتب لافي النبهان وعبدالله المجادي

بدت القضية الاسكانية ومزايا المتقاعدين ومشاركتهم في أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية الشغل الشاغل لمجلس الامة الذي من المحتمل ان يعقد أولى جلساته يوم 4 يناير المقبل، على ان تتبعها جلسات يتوقع ان تحفل بالتعاون النسبي بين السلطتين كما قال مصدر نيابي واصفا تعاون البداية بالهدوء الذي يسبق العاصفة.

وفي السياق، زكت لجنة الاولويات البرلمانية النائب اسامة المناور رئيسا والنائب د.عبدالعزيز الصقعبي مقررا، وذلك خلال اجتماع حددت فيه اولويات المجلس ومن ضمنها قضايا المتقاعدين. وقال المناور في تصريح عقب الاجتماع ان الاعضاء اجمعوا على ترتيب اولويات المجلس من حيث مناقشة الرد على الخطاب الاميري ثم مناقشة برنامج عمل الحكومة ثم المشكلة الاسكانية التي بذلت فيها اللجنة الاسكانية جهودا مضنية اسفرت عن تصورات لحل المشكلة، ثم الصحة والتعليم، واتفقنا على ان يكون موضوع المتقاعدين ضمن الاولويات الى جانب الاسكان والصحة والتعليم.

من جهته قال النائب د. عبدالكريم الكندري ان على رئيس مجلس الوزراء الايعاز لوزرائه الجدد والتنسيق بينهم لانهاء مشكلة سيولة بنك الائتمان التي تعطل اصدار أذونات البناء ووقف تقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية. من جانبه قال النائب د.حسن جوهر تقدمنا بطلب جديد لاصدار حزمة ثانية من التشريعات تشمل بقية القوانين الخاصة بالحريات التي لا تقارير لها الى الان، بالاضافة الى مزايا المتقاعدين ومشاركة الارباح من خلال تشريعات نيابية واخيرا حزمة تشريعات للقضية الاسكانية.

وبين انه تزامنا مع الحكومة الجديدة ورغم تحفظنا على طريقة تشكيلها التي لم نكن معنيين بها لا من خلال المشاورات ولا من خلال الترشيحات او توفير اي غطاء سياسي لها، فان عليها احترام رغبات المجلس واولويات الشعب واستحقاقات المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان هذه الطلبات والتشريعات ستكون مطروحة للتصويت نداء بالاسم كي يعرف الشعب من يقف معه باستحقاقات المرحلة المقبلة ومن يعترض.

ولفت الى ان اقرار القوانين والاصلاحات الجذرية لا يعني باي حال من الاحوال التخلي عن الجانب الرقابي والمحاسبة لاي تقصير حكومي او تهاون في معالجة ملفات الفساد المتراكمة.

وزاد: سبق ان تقدمنا بحزمة قوانين في مقدمتها ما يتعلق بتكويت الوظائف والغاء الحبس عن قضايا الرأي وتقاريرها جاهزة وبعضها مقر بالمداولة الاولى والحكومة موافقة عليها ونأمل التصويت عليها في جلسة 4 يناير.