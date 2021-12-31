الأولى

ارتفع إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة بنهاية نوفمبر 2021 الى 16.06 مليار دينار على أساس سنوي مقابل 14.22 ملياراً في نوفمبر 2020، ليسجل إجمالي القروض ارتفاعاً قدره 1.84 مليار دينار في 11 شهراً، وفق البيانات الصادرة من بنك الكويت المركزي.

وسجلت الأصول الاحتياطية الرسمية 14.06 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2021، متراجعة بواقع 500 مليون عن الفترة المقارنة من 2020، حيث بلغت وقتها 14.5 ملياراً.

وزادت موجودات البنوك بواقع 2.9 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2021 بالغة 76.4 ملياراً مقابل 73.5 ملياراً للفترة المقابلة من العام الماضي.

ووفق أرقام «المركزي» استقرت موجودات بنك الكويت المركزي بنهاية نوفمبر عند مستوى 12.59 ملياراً.

