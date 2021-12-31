وطن النهار

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس اجتماع قياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بهدف الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بمشاريع الوزارة التنموية، الجاري تنفيذها والمتوقع طرحها قريبا، والاستماع إلى جميع المقترحات التي من شأنها تطوير العمل بالوزارة. وافتتح الفارس الاجتماع بكلمة رحب فيها بقياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مثمنا ثقة القيادة السياسية في تكليفه بتولي الحقيبة الوزارية، ومتوجها في الوقت ذاته بالشكر الجزيل للوزير السابق الدكتور مشعان العتيبي على جهوده المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدا على ضرورة استمرار الانجاز وتطوير العمل داخل قطاعات الوزارة كافة، وذلك لمواصلة مسيرة الإصلاح والإنجاز ودفع عجلة التنمية في البلاد. وحث كافة قياديي ومنتسبي الوزارة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وإعلاء مصلحة العمل، مع الالتزام بسرعة انجاز الأعمال المناطة بها جميع قطاعات الوزارة وتطويرها لتكون وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مصدر فخر لمنتسبيها كافة، موضحا «أنه لن يدخر جهداً في سبيل تيسير العقبات التي تواجه الوزارة بهدف تنفيذ مشاريعها وفق جداولها الزمنية».

وختاما عبر الفارس عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية المتميزة من منتسبي الوزارة متوجها لهم بجزيل الشكر على الجهود التي يبذلونها لتطوير أداء العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة المواطنين والمقيمين كافة.

