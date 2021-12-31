وطن النهار

أعلن نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن إطلاق خدمة إصدار شهادات لمن يهمه الأمر الكترونيا وحصريا في تطبيق (سهل) للخدمات الحكومية.

وأكد الرويح في تصريح صحافي عن إقبال واسع على خدمات المؤسسة الالكترونية عبر (سهل) والأنظمة الالكترونية، الأمر الذي سهل من إصدار شهادات المواطنين وإجراء المعاملات بشكل اسرع.

ولفت الى ان الخدمات الالكترونية أسهمت بتخفيف العناء على المواطنين لاسيما ان اضافة خدمة اصدار الشهادات ستوفر عناء اكثر من 70 ألف مواطن سنويا ودون الحاجه الى زيارة المؤسسة او الفروع التابعة لها.

وذكر الرويح أن إجمالي عدد الشهادات الورقية التي تم اصدارها خلال العام 2021 بلغت مايقارب من 70 ألف شهادة.

ولفت الى أن الكثير من المعاملات ومنها اصدار الشهادات تحتاج دقيقة واحدة فقط للاصدار والاستلام الكترونيا، مستطرداً أن هذا التحول يهدف لتحقيق الأهداف التطويرية الرامية إلى الاستغناء عن الأوراق في المعاملات الحكومية والتحول الرقمي بشكل كامل. وبين الرويح ان المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية يمكنهم الاستفادة من خدمات الكترونية أخرى عبر (سهل) أو أنظمة المؤسسة ومنها خدمات «فتح طلب اسكاني - طلب ايصال تيار كهربائي - طلب توثيق قسائم بالرهن - طلب فروقات بدل الايجار - طلب توثيق قسائم مع سداد- طلب توثيق بيوت مع سداد - طلب اعادة قيد ملف إسكاني ملغى».

