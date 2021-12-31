وطن النهار

ترأس مدير جامعة الكويت بالإنابة د. بدر البديوي اجتماعا لمجلس الجامعة وصرح أمينها العام بالإنابة د. مرضي العياش أن المجلس ناقش إحصائيات التعيينات الشاغرة والمشغولة لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة للعام الجامعي 2020/2021.

ووافق المجلس على مقترح عمادة القبول والتسجيل في شأن الإحصائية النهائية لأعداد الطلبة المقبولين في الفصل الدراسي الأول والثاني والمقاعد الشاغرة في بعض الكليات للعام الجامعي 2021/2022.

وأشار إلى موافقة المجلس على اقتراح كلية الدراسات العليا في شأن التعديلات على ضوابط إعداد الجدول الدراسي « فيما يخص كلية الدراسات العليا وعلى اقتراح تعديل المواد 9، 10، 53 من لائحة الكلية وفيما يتعلق بإلغاء معدل التخصص والاكتفاء بالمعدل العام في شروط القبول، كما ناقش مذكرة كلية الدراسات العليا في شأن مشروع برنامج الدكتوراه في الهندسة الكيميائية المقدم من كلية الهندسة والبترول.

ولفت العياش الى موافقة المجلس على اقتراح مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية على تعديل المادة 38 من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة، والموافقة على اقتراح مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بإنشاء لائحة تنظيم إيفاد أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة في البعثات والإجازات الدراسية.

واضاف: ناقش المجلس اقتراح كلية العلوم الطبية المساعدة في شأن البدء في استحداث برنامج البكالوريوس لعلوم السمع والنطق في قسم علوم السمع والنطق ورأي لجنة الشؤون العلمية في هذا الشأن، كما تم عرض التقرير السنوي لمجلس النشر العلمي عن العام الجامعي 2020/2021 والتقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية لمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية عن السنة المالية 2020/2021، كما عرض المجلس الميزانية العمومية لمجلس النشر العلمي والمجلات العلمية ولجنة التأليف والتعريب والنشر عن السنة المالية 2020/2021، واعتمد مجلس الجامعة الضوابط الخاصة لمكتب الاستشارات والتدريب بكلية العلوم، وعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي لمجلة الأسس والتطبيقات الطبية عن السنة المالية 2019/2020، ورأي إدارة الشؤون المالية في هذا الشأن.

وذكر أ. د. العياش أن مجلس الجامعة وافق على اقتراح بعض الكليات بترقية (10) من أعضاء هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف التخصصات.

