وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم عن اضافة خدمة إلكترونية جديدة من قبل بنك الائتمان عبر تطبيق (سهل) وهي (دفع أقساط القروض) اذ يمكن للمواطنين تسديد أقساط القروض الخاصة ببنك الائتمان بمختلف أنواعها سواء أكانت قرضاً اجتماعياً أو عقارياً مباشرة عبر تطبيق (سهل).

واوضح كاظم أن الجهات المشاركة في المرحلة الأولى من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) آخذه بالعمل وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس في العمل على تقديم المزيد من الخدمات الحكومية الالكترونية عبر التطبيق، وذلك من اجل تعزيز قدرة المستخدمين للوصول للخدمات الحكومية مباشرة عبر التطبيق الحكومي وتنفيذ معاملاتهم الحكومية إلكترونيا.

