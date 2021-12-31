وطن النهار

أعلن معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في جامعة الدول العربية عن فوز الباحثة الكويتية فضة نايف فيصل الدويش بالمركز الأول لجائزة الشباب العربي 2021 عن دراستها بعنوان «مستقبل مؤسسات العمل العربي المشترك»، والتي تم الإعلان عنها في شهر يونيو 2021 بالمناصفة مع الباحث المصري جلال زناتي جلال.

جائزة الشباب العربي هي جائزة دورية يقوم بتنظيمها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في جامعة الدول العربية حيث تم إنشاء هذا المعهد بقرار من مجلس جامعة الدول العربية 1952.

ويتم تحديد المواضيع التي يجب على الباحث الكتابة في إحداها وهذا العام كان موضوع الجائزة هو «الوطن العربي وقضايا المستقبل... نحو رؤى استشرافية شابة».

