وطن النهار

على الرغم من تحذيرات مجلس الوزراء بعدم السفر الى الخارج للمواطنين الذين مضى على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى الكويت 9 اشهرواعتبارهم غير مكتملي التحصين مالم يتلقوا الجرعة التعزيزية (التنشيطية) وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2/1/2022، بعد تطورات متحور «اوميكرون» الذي تم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية بانه مثير للقلق عالميا، وتزايد اعداد الاصابات لا تزال شركات الخطوط الجوية في العالم تلقى ضربات موجعة والغاء مئات آلالاف التذاكر جراء انتشار متحور «اوميكرون» الذي يسجل اصابات بمعدلات مرتفعة حول العالم، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الذي يصادف غدا السبت، ومازال هناك المئات من المواطنين مصرون على السفر مهما كلف الأمر.

وأكد مصدر مطلع في الادارة العامة للطيران المدني لـ«النهار» ان حالة رحلات الطيران في مطار الكويت الدولي تزايدت مع اجازة السنة الميلادية الجديدة حيث سيغادر اكثر من 30 الف مغادر في الظروف المتعلقة في جائحة كورونا والمتحور «اوميكرون»، مع التشدد خلال الأيام الحالية في تطبيق جميع الاشتراطات الصحية واللوائح والضوابط المعمول بها عالمياً للمحافظة على سلامة الجميع من انتشار هذا الوباء.

وأوضح المصدر انه لا عراقيل في جدول الرحلات تخص السفر من دول العالم واليها، مؤكدا ان الادارة تتابع التعاميم المعمول بها من قبل مجلس الوزراء والصادرة عن هيئات الطيران العاملية لكنها تُواصل فرض قيود صحية صارمة على السفر للحد من تفشي الوباء ومتابعة ما تكشف عنه الفحوص من وقوع اصابات بالعدوى بين اطقم الطائرات، او الزام افراد تلك الأطقم بعزل انفسهم، حدوث ارتفاع في الاصابات والوفيات الناجمة عن المتحور الجديد «أوميكرون» في اتخاذ تلك القرارات.

وأفاد المصدر بان اكثر الرحلات والمدن وجهة دبي وتركيا ولندن ومن ثم القاهرة والبحرين.

الى ذلك شددت الادارة العامة للطيران المدني على عدم ممارسة نشاطات الطيران الشراعي والطائرات اللاسلكية والمسيرة «الدرون» الا بإذن مسبق منها، والجهات المسؤولة حفاظا على سلامة حركة النقل الجوي في مطار الكويت.

وناشدت الادارة هواة هذه النشاطات الى اتباع الاجراءات الامنية المتعلقة بالسلامة الجوية تفادياً لوقوعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.

