وطن النهار

أشاد سفير جمهورية كازاخستان لدى البلاد عظمات بيرديباي بالعلاقات الكويتية - الكازاخستانية، لافتا الى انها تسير بشكل متسارع.

وقال في تصريح خاص لـ«النهار» اثناء تكريم الزميلة سميرة فريمش لأحسن تغطية صحافية عن كازاخستان ونيابة عن وزارة الخارجية الكازاخستانية ورئيس نادي رؤساء التحرير الكازيخي: ان فتح خط مباشر ما بين كازاخستان (الماظا) والكويت يعد خطوة جيدة في تطوير علاقاتنا الثنائية. وأوضح انه منذ افتتاح الخط المباشر في بداية شهر ديسمبر شهدت حركة سياحية ملحوظة بين الجانبين، منوها الى ان هناك زيادة في عدد الرحلات في المستقبل. وأضاف ان بلاده ترحب بالسياح الكويتيين وان هناك عددا من المدن والمناطق المهمة التي يمكن للزائر زيارتها، مشيرا الى انه سيعمل للترويج للسياحة في بلده بالتعاون مع مكاتب السياحة والسفر في البلدين. وذلك في الربع الأول من السنة الجديدة. وتقدم بالشكر الجزيل لجريدة «النهار» على اهتمامها وتغطيتها لأخبار بلاده ودعمها لعمل السفارة، لافتا الى انه يلاقي كل الدعم والمساندة من المسؤولين الكويتيين، خصوصا المسؤولين في وزارة الخارجية.

وتقدم بالتهنئة الخالصة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس الأمة وجميع الشعب الكويتي بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022، آملا ان تكون سنة خير على الجميع، كما تقدم بالتهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة التشكيل الجديد للحكومة.

