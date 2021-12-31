وطن النهار

أشاد سفير اذربيجان ادى البلاد اليخان قهرمان باعادة تسيير الخطوط الأذربيجانية رحلات مباشرة الى الكويت

وقال في تصريح لـ«النهار» ان اعادة تسيير رحلات الاذرية اضافة الى الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بعدد 6 رحلات اسبوعية لكل منها رحلتان اسبوعيا يدل على رغبة الكويتيين في زيارة اذربيجان

وأضاف شهدت حركة الطيران اقبالا كبيرا بعدما اعيد حصول الكويتيين على تأشيرة الدخول عبر المطار او عن طريق السفارة

وأكد على أن العلاقات بين البلدين متميزة وأن دخول المسافرين الى بلاده يتطلب فحص pcr قبل 72 من صعود الطائرة وشهادة تطعيم معتمد لدى سلطات بلاده

وعن عدد افراد الجالية الأذربيجانية الموجودة في الكويت قال إنهم عشرات الاشخاص بعضهم من الطلاب، ومنهم رجال اعمال اقاموا في دولة الكويت، وهم يحتلون المناصب الوظيفية المرموقة، كما ان لهم نشاطات فاعلة ويجتمعون في كل محفل يساندون شعبهم وبلادهم، وينعمون بالأمن والحرية في بلدهم الثاني بلد الأمن والأمان دولة الكويت الصديقة.

وزاد: ولطالما قامت سفارة اذربيجان باحياء فعالياتها ونشاطات الجالية الأذربيجانية على ارض الكويت الصديقة وفي كل مرة وجدنا الدعم والمساندة من جميع الجهات الكويتية الرسمية، وان حكومة اذربيجان لتثمن وتقدر موقف الكويت الثابتة والعادلة في المحافل الدولية وفقا وتماشيا مع قرارات المنظمات الدولية واحترامه للقوانين الشرعية الدولية بوحدة وسيادة الاراضي الأذربيجانية.

وتقدم قهرمان بالتهنئة لسمو امير البلاد وسمو ولي العهد والحكومة والشعب الكويتي بأحر التهاني بمناسبة حلول العام الجديد متمنيا للجميع دوام الصحة والمزيد من النمو والتطور للكويت.

