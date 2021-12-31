وطن النهار

شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية في فعاليات جناح الكويت في معرض «اكسبو 2020 دبي» ابرزت خلالها ما تقدمه الكويت من رعاية واهتمام بالغين لأبناء الحضانة الاجتماعية والفئات الخاصة في قطاع الرعاية الاجتماعية ليكونوا افرادا قادرين على الانتاج والعطاء والعمل من اجل وطنهم. وقال وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب في بيان صحافي ان مشاركة الوزارة في معرض «اكسبو 2020 دبي» تأتي من منطلق الجانب الانساني الرائد للكويت التي اصبحت منارة للعمل الانساني مؤكدا حرص الوزارة على ان تكون جزءا من نجاحات هذا الجناح في ضوء ارتفاع عدد زواره وما يقدمه من صورة مشرفة حظيت باشادات كبيرة.

وأوضح «ان هذا الحدث العالمي فرصة للالتقاء بالعالم وخاصة الأشقاء من دول الخليج الذي تشرفنا بزيارة اجنحة بعضها مثل السعودية والامارات والبحرين وقطر وعمان وجناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون واطلاعهم على التجربة الكويتية الرائدة في العمل الانساني برعاية فئات خاصة جدا من الأبناء».

وأهدى شعيب مفوضي ومديري اجنحة الدول الخليجية هدايا عبارة عن مشغولات حرفية من صناعة «فريق اكسبو الحرفي» المرافق لوفد الوزارة.

وفي تصريح مماثل اكد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي حرص الوزارة على وجود ابناء الحضانة العائلية في المحافل الدولية للاستفادة من الخبرات والتجارب الى جانب نقل تجربة الكويت في الرعاية في كل قطاعاتها المختلفة.

وأشاد بجهود العاملين في قطاع الرعاية وادارة الحضانة العائلة التي بادرت للمشاركة مع الابناء في جناح الكويت لعرض اعمالهم ومشغولاتهم ورسوماتهم وغيرها من ابداعاتهم في جميع الدور بقطاع الرعاية في هذا المحفل الدولي. من جانبه قال المؤسس والمنسق العام لفريق «اكسبو965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين» المشارك في المعرض الباحث محمد كمال في تصريح لـ«كونا» ان الفريق يهدف من خلال عرض الحرف اليدوية التي تجسد المهن والادوات التراثية الكويتية الى ابراز التراث الكويتي والحرف الاصيلة التي امتهنها الكويتيون في الماضي.

واضاف ان المشاركة تهدف ايضا الى تشجيع الشباب على ممارسة هواياتهم الحرفية وتحفيز الموهوبين ورعايتهم وتعليمهم حب التراث واطلاعهم على الحرف التي مارسها الاجداد قديما وكيفية المحافظة عليها.

