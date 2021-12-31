وطن النهار

نظمت كلية الحقوق في جامعة الكويت ندوة علمية تحت عنوان «الضريبة كوسيلة لمكافحة المضاربة العقارية»، وحاضر فيها كل من الأستاذ المساعد بقسم القانون العام د. سارة خالد السلطان وعضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز الصقعبي وعضو مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية الكويتية ا. محمد الجوعان، وذلك يوم الأربعاء الماضي على مسرح عثمان عبدالملك الصالح بكلية الحقوق، الحرم الجامعي الشويخ.

بدورها قدمت الأستاذ المساعد بقسم القانون العام د. سارة خالد السلطان تمهيداً لموضوع المضاربة العقارية وشرح الوضع الحالي في الكويت من عدم توافر عقار تملك للأسر الكويتية لمحدودية الأراضي في الدولة، فجعل ذلك سبباً رئيساً لارتفاع اسعار الأراضي المتوفرة واستمرار ارتفاعها خلال فترات زمنية قصيرة، مشيرةً الى ان هذا الارتفاع شجع البعض على الدخول والمضاربة في سوق العقار اي شراء الأراضي والامساك عن بيعها لفترات زمنية طويلة لانتظار ارتفاع اسعارها وتحقيق ارباح خيالية، في الوقت الذي يحققه البعض من ارباح نجد الكثير من الأسر الكويتية عاجزة عن شراء بيت بسبب ارتفاع قيمة العقار.

وبينت د. السلطان القانون 50/94 الذي فرضه المشرع الكويتي بشأن فرض رسوم على الأراضي الفضاء واستخدام الضريبة كأداة للحد من المضاربة العقارية، وهذا التدخل ليس غريباً وقد تم تطبيقه عبر العالم مثل كوريا الجنوبية والفلبين والبرازيل وكندا وغيرها من دول العالم التي وضعت قوانين ضريبية للحد من المضاربة العقارية.

