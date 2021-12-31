وطن النهار

استعرض القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مانع السديراوي بعض ملامح من إنجازات المعهد خلال العام المنتهي (2021)، مشيداً بأداء الباحثين العلميين في المعهد وبالفرق البحثية التي عملت في عشرات المشاريع والدراسات عبر أربعة مراكز بحثية متخصصة؛ هي: مركز أبحاث البترول، ومركز أبحاث المياه، ومركز أبحاث الطاقة والبناء، ومركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، وأثنى كذلك على ما تقدمه قطاعات المعهد المساندة. وقال السديراوي: إن المعهد يحتل مكانة علمية متقدمة، ويحظى بسمعة عالمية جيدة، وتنال أبحاثه ودراساته المرتبطة بالتنمية ومعالجة المشكلات بتقدير واسع، وهو يمتلك قدرات علمية متميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويضم خبرات لها مكانتها على المستوى الدولي، لافتاً إلى أن مؤسسات علمية وطنية وإقليمية ودولية استفادت من بحوث المعهد واستشاراته، وبيّن أن المعهد أنجز خلال العام المنصرم (52) مشروعاً بحثياً لصالح مؤسسات وهيئات من القطاعين العام والخاص، كما أن المعهد قدم (7) خدمات فنية استشارية، و(9) أنشطة بحثية عامة. وذكر أن المعهد واصل الاهتمام بزيادة معدلات النشر العلمي باعتباره من أدوات قياس مكانة المؤسسات البحثية والباحثين فيها، ومن معايير تحديد جودة البحث العلمي وأصالته، كما أنه يفتح آفاقاً واسعة نحو الاستفادة من نتائج البحث والتطوير والاستثمار به، وبيّن أن باحثي المعهد قاموا خلال العام 2021 بتقديم (98) ورقة علمية في مؤتمرات تخصصية محليا وعالميا، هذا بالإضافة إلى نشر (211) ورقة علمية في دوريات محكمة ومصنفة عالميا، وهو ما يسهم في تعزيز حضور نتائج أبحاث المعهد على مستوى دولي.

