وطن النهار

افتتحت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية الكويتية مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي والثانوي بمحافظة (تعز) اليمنية التي يستفيد منها 1400 طالب وطالبة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها وبناء أربعة فصول إضافية جديدة.

وأعرب مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة (تعز) عبدالواسع شداد في كلمة خلال حفل الافتتاح عن بالغ الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم السخي والمستمر لقطاع التعليم في اليمن منذ ستينيات القرن الماضي.

وأوضح أن افتتاح هذا الصرح التعليمي بعد إعادة ترميمه وتأهيله وتجهيزه من قبل (الهيئة الخيرية الاسلامية) سيسهم في تحسين البيئة التعليمية التي تعاني منها مبينا أن المدرسة كانت تعاني تهدما في بنيتها التحتية نتيجة الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

من جانبه قال رئيس (مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية) المنفذة للمشروع رائد ابراهيم إن المشروع شمل بناء وتأثيث وتجهيز أربعة فصول دراسية جديدة وتأثيثها إلى جانب إعادة ترميم وتأهيل 15 فصلا دراسيا قديما وملحقاتها وتزويدها بالمستلزمات التعليمية الأساسية.

وأضاف أن مدرسة خالد بن الوليد الواقعة في منطقة (الضباب- مديرية صبر الموادم) هي إحدى المدارس العريقة على مستوى (تعز) وتخرج فيها أجيال متعاقبة على مدى عقود لافتا إلى تعرضها لأضرار كبيرة جراء الحرب والتقادم وكادت توشك على الانهيار مع غياب البدائل القريبة والمناسبة لأوضاع الطلاب وظروف أسرهم.

وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لـ(الهيئة الخيرية الاسلامية) على مبادرتها لإعادة تأهيل وترميم المدرسة وإضافة فصول إضافية لاستيعاب الكثافة الطلابية الكبيرة مبينا أن المشروع أعاد الأمل لـ1389 طالبا وطالبة يدرسون في المدرسة.

وأكد أن هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن اهتمام الكويت و(الهيئة الخيرية) بدعم مشاريع قطاع التعليم سعيا لتحسين الخدمات التعليمية باعتبارها محورا أساسيا في التنمية المستدامة.

