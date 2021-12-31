مال وأعمال

سجل برميل النفط الكويتي نمواً سنوياً بنحو 56.1% ليصل مستواه إلى 79.07 دولاراً في نهاية تعاملات 29 ديسمبر 2021.، كما بلغت مكاسب البرميل في 2021 نحو 28.43 دولاراً، وذلك مقارنة بنهاية عام 2020 والتي سجل سعر البرميل في آخر جلساتها 50.64 دولاراً. وحقق حقق برميل النفط الكويتي أعلى مستوى له خلال 2021، بجلسة 25 أكتوبر الماضي، عند سعر 85.55 دولاراً، فيما شهدت جلسة 5 يناير السابق أدنى مستوى لسعر البرميل عند 50.75 دولاراً، كما كان أعلى مستوى حققه سعر برميل النفط على الإطلاق، كان في يوليو 2008، وبلغ آنذاك سعر البرميل 136.17 دولاراً. ومع الارتفاعات القياسية لأسعار النفط واقترابه من حاجز 80 دولاراً للبرميل، ارتفعت الآمال نحو تقليص عجز الميزانية العامة للدولة إلى قرابة 4 مليارات دينار، مع التوقعات بتسجيل متوسط أسعار النفط 75 دولاراً للبرميل، حيث من المتوقع تسجيل الإيرادات النفطية قرابة 17.1 مليار دينار بعد خصم تكاليف الإنتاج، ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بحدود 1.8 مليار دينار يكون إجمالي الإيرادات هو 18.9 مليار دينار.

ومع استمرار المصروفات العامة للدولة عند مستوى 23 ملياراً، يصبح إجمالي هو 4.1 مليارات دينار تقريباً، علما أنه تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس انتاج 2.4 مليون برميل يومياً.

وتأتي تلك التوقعات في ظل زيادات الطلب المتوقعة بنهاية العام على المستوى العالمي وارتفاع التوقعات الخاصة بتحقيق تعافي كبير للاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام المقبل. وقد ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بواقع 47 سنتاً؛ ليصل إلى 79.07 دولاراً، مقابل 78.60 دولاراً للبرميل، وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول.

عالمياً، ارتفع أمس خام برنت القياسي بنحو 29 سنتاً ليبلغ 79.23 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 58 سنتاً عند مستوى 76.56 دولاراً للبرميل.

على صعيد تداولات، أمس، استقرت أسعار النفط خلال التعاملات وسط متابعة آخر مستجدات سلالة المتحور الجديد «أوميكرون»، وبعد صدور بيانات المخزونات الأميركية التي أشارت أمس إلى استمرار زخم الطلب على الخام.

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 3.6 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر 2021.

وتسعى الحكومات حول العالم للحد من تداعيات الأرقام القياسية للإصابات بفيروس «كورونا» على النمو الاقتصادي من خلال تدابير عديدة من بينها تسهيل القواعد المتعلقة باختبارات الفيروس. واستقر خام برنت القياسي تسليم فبراير خلال جلسة أمس عند مستوى 79.23 دولاراً للبرميل، كما استقر خام نايمكس الأميركي تسليم فبراير عند 76.59 دولاراً للبرميل.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك والحلفاء من خارجها في 4 يناير المُقبل؛ ليقرروا ما إذا كانوا سوف يواصلون زيادة الإنتاج في فبراير أم لا.

