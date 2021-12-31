مال وأعمال

لا تغيير في أسعار البنزين والديزل والكيروسين في الكويت خلال الربع الأول من 2022 حتى نهاية مارس 2022، حيث أعلنت شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، عن أسعار الديزل والكيروسين والجازولين في الكويت؛ وذلك خلال شهر يناير المُقبل.

وقالت «أولى وقود» في بيان للبورصة، إن الشركة ورد إليها بيان من شركة البترول الوطنية الكويتية بخصوص تثبيت الأسعار اعتباراً من 1 يناير 2022 ولمدة ثلاثة أشهر، والتي تم اعتمادها من قبل لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة التابعة لوزارة المالية.

وأوضحت أن وقود (ممتاز - 91 أوكتين) سيُباع بسعر 85 فلساً اعتباراً من أول يناير المُقبل، أما (خصوصي - 95 أوكتين) فسيُباع بسعر 105 فلوس، والديزل بسعر 115 فلساً، والكيروسين بسعر 115 فلساً.

وبالنسبة لنوع (ألترا - 98 أوكتين) فسيتم تعديل سعره اعتباراً من بداية يناير المُقبل؛ ليُصبح 200 فلس للتر بدلاً من 180 فلساً. وأكدت «أولى وقود» في البيان أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات لها تأثير على البيانات المالية للشركة.

