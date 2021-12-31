مال وأعمال

ودعت بورصة الكويت 2021، بارتفاع قدره 27.1 بالمئة في القيمة السوقية الرأسمالية لها، حيث استقرت القيمة السوقية الرأسمالية عند 41.926 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بقيمة 32.999 ملياراً وبزيادة قدرها 8.963 مليارات دينار.

وأسهم في ارتفاع القيمة الرأسمالية الإدراجات الجديدة التي شهدتها البورصة، بالإضافة إلى خفض قيود السفر وبدء التعافي التدريجي للاقتصاد. وعلى مستوى التداولات اليومية، تباين أداء البورصة، آخر جلسات عام 2021، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.02% و0.15% على التوالي، في حين ارتفع المؤشران «رئيسي 50» والرئيسي بنحو 0.25% و0.40% على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة، أمس، بنسبة 25.9% لتصل إلى 33.42 مليون دينار مقابل 45.11 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول بنحو 23.1% لتصل إلى 149.83 مليون سهم مقابل 194.86 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة التأمين بنمو نسبته 1.38%، بينما تراجعت 7 قطاعات يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض معدله 5.05%. وجاء سهم «أرجان» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 9.35%، فيما تصدر سهم «بيت الطاقة» القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 9.60%.

وتصدر سهم «الكويت الوطني» نشاط السيولة بقيمة 3.48 ملايين دينار مُتراجعاً بنحو 0.10%، في حين تصدر سهم «جي إف إتش» نشاط الكميات بتداول 28.49 مليون سهم مُتراجعاً بنسبة 0.20%.

