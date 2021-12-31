مال وأعمال

يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء له منذ ست سنوات على الرغم من استمرار تخطي الأسعار للمستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) في تعاملات محدودة اليوم الخميس، إذ واجه الدولار المتراجع ضغوطاً بفعل زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية، بحسب وكالة «رويترز».

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1801.40 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1802.30 دولار. قال غناناسكار ثياجاراجان، المدير في مؤسسة «كومترندز» لخدمات إدارة المخاطر، «Commtrendz Risk Management Services» لوكالة بلومبرغ، إنَّ ارتفاع معدلات التضخم والعوامل الجيوسياسية، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس «أوميكرون»، كلها عوامل تدعم أسعار الذهب، لكن المزيد من الاتجاه الصعودي للمعدن يتوقف على تحركات الدولار في المستقبل. يتوقَّع ثياجاراجان أن تتحرك أسعار الذهب في الوقت الحالي في نطاق بين 1775 دولاراً، و1825 دولاراً. من جهته، قال إيليا سبيفاك محلل شؤون العملات لدى «ديلي إف.إكس» لوكالة رويترز: «هذا النوع من التأرجح نزولاً وصعوداً في أسعار الذهب، والذي شوهد على مدار آخر 48 ساعة دلالة على الافتقار لأي من المحفزات الأساسية المحددة».

