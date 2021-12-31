مال وأعمال

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت 14.06 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2021، متراجعة بواقع 500 مليون عن الفترة المقارنة من 2020، حيث بلغت وقتها 14.5 ملياراً . حيث تشمل تلك الأصول الاحتياطية الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى الصندوق وحقوق السحب الخاصة والعملات الأجنبية والودائع في الخارج والأوراق المالية في الخارج وهي لا تتضمن الأصول الخارجية للهيئة العامة للاستثمار.

وبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة بنهاية نوفمبر 2021 حوالي 16.06 مليار دينار مقابل 14.22 ملياراً، ليسجل إجمالي القروض ارتفاعاً قدره 1.84 مليار دينار بنهاية 11 شهراً المنتهية من عام 2021.

ووفق البيانات الصادرة من بنك الكويت المركزي بنهاية نوفمبر، بلغ إجمالي مديونية الشركات الاستثمارية 2.3 مليار دينار مقابل 2.6 مليار، بتراجع 300 مليون.

وزادت موجودات البنك بواقع 2.9 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2021 بالغة 76.4 ملياراً مقابل 73.5 ملياراً للفترة المقابلة من العام الماضي.

ووفق أرقام المركزي، سجلت موجودات بنك الكويت المركزي تراجعاً بنهاية نوفمبر على أساس سنوي، حيث استقرت عند مستوى 12.59 ملياراً مقارنة بقيمة قدرها 13.81 ملياراً بنهاية نوفمبر من العام الماضي مسجلة تراجعاً قدره 1.22 مليار دينار.

