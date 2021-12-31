مال وأعمال

وسمت خانات الانفاق لأغلب المشاريع التنموية بالرقم «صفر»، حيث غاب الصرف عن المشروعات التطويرية او الجديدة، وفق ما استقر عنه تقرير الربع الأول للعام المالي 2021/2022.

وتشير البيانات الى ان هناك 39 مشروعاً تضمنتهم ركائز التنمية المدرجة في مشروعات الخطة لم تشهد اي انفاق يذكر على الاطلاق وأبرز تلك المشروعات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

تطوير الواجهة البحرية بالجهراء «كورنيش الجهراء».

مدينة الحرير والجزر المرحلة الأولى.

تطوير خليج الصليبخات.

تطوير ميناء الشويخ.

تطوير ميناء الدوحة.

ميناء مبارك الكبير.

جنوب سعد العبدالله.

جنوب صباح الأحمد.

مدينة جابر الأحمد.

محطة الشعيبة الشمالية.

تطوير المخطط الهيكلي.

الحوكمة المؤسسية.

الاقتصاد المعرفي.

تنويع القاعدة الانتاجية.

تطوير السياحة الوطنية.

التخصيص.

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية.

توظيف الطاقات المتجددة.

معالجة الطاقات المتجددة.

معالجة الصرف الصحي.

تعزيز انماط الحياة الصحية.

جودة الحياة.

الأمن والسلامة.

رعاية ودمج ذوي الاعاقة.

تحسين خدمات رعاية المسنين.

السلامة المرورية.

تعزيز الكويت على المستوى الدولي.

وقد تنوعت تلك المشروعات في جميع الركائز التي شملتها خطط التنمية المكررة دون انجاز والتي لا يشعر بها المواطنون.

ومن بين الأمور التي تعجبت لها مصادر موثوقة لـ«النهار» ان الكويت انفقت على مدى 11 عاماً الماضية ما يقارب من 31 مليار دينار على مشروعات التنمية، لم تنعكس ايجاباً على مستوى معيشة المواطنين.

وبينت المصادر ان خطط التنمية في الكويت تحتاج الى «تنمية» كونها لم تسهم حتى الآن في تحسين معيشة المواطنين.

