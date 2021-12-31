مال وأعمال

يواصل البنك الأهلي الكويتي جهوده في نشر مزيد من الوعي وتمكين العملاء من ان يصبحوا اكثر دراية وتمرّساً في مجال الاستثمار والتعامل بالصناديق الاستثمارية، وذلك تماشياً مع حملة التوعية الوطنية الشاملة بعنوان: «لنكن على دراية»، التي ينظمها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت. وبامكان المشاركين في الصناديق الاستثمارية التعامل في انواع مختلفة من الأصول لتحقيق الأرباح. وتشمل فئات الاستثمار المتاحة في هذه الصناديق عموماً: الأسهم والسندات والسلع والعملات، والتي عادة ما تتم ادارتها من قبل متخصص في انتقاء الأصول.

وفي هذا الاطار، يقوم العميل بايداع الأموال في حساب توفير استثماري لضمان الحماية لأمواله مستقبلاً. وفي المقابل، يقوم البنك باستثمار الأموال ويودع الأرباح في حساب العميل على فترات زمنية محددة مسبقاً. وتكون هذه الحسابات غير محددة رأس المال وسائلة، ما يعني انه بامكان العميل سحب الأموال المتاحة في اي وقت.

وفضلاً عن ذلك، بمقدور العميل الاستفادة من برامج الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل لادخار النفقات المهمة، مثل تغطية تكاليف تعليم الأبناء او شراء منزل او تغطية متطلباته في سن التقاعد. وتتيح هذه المنتجات للعميل استثمار امواله لتحقيق عائد على الاستثمار. يتم ارجاع مبلغ الايداع الأولي - اي اصل المبلغ والعوائد المحققة من خلال هذا النهج - للعميل بعد انقضاء المدة المحددة لاستحقاق المنتج الاستثماري.

وفي هذا الاطارـ تحدث المدير الاقليمي في ادارة الخدمات المصرفية للأفراد عمار خاجه قائلاً: «من دواعي فخر وسرور البنك الأهلي الكويتي المشاركة في حملة التوعية العامة والمهمة هذه التي تهدف الى تزويد العملاء بالمعلومات اثناء استثمار اموالهم لينعموا بالرفاهية والاستقرار والسعادة. وأود التنويه الى حقيقة مفادها بأنه من السهل للغاية الانجرار الى المنتجات المالية التي تعد بعوائد عالية دون التفكير في المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص الذي كسب هذا المال بشق الأنفس، وبالتالي، فان هذه المبادرة تهدف الى جعل الاستثمار عملية مدروسة وآمنة وسلسة».

