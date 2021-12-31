مال وأعمال

بالتعاون مع خدمات بيرل اسست Pearl Assist و«مختبر انا سلبي» يقدم البنك الأهلي الكويتي خدمة فحص PCR المنزلي مجانا لحاملي بطاقة فيزا انفينيت الأهلي - الامارات الائتمانية.

حيث يستطيع حاملوا بطاقات الائتمان الصادرة من البنك الأهلي الكويتي الآن تجنب الازدحام واجراء فحص PCR المجاني بكل راحة في منازلهم ولثلاثة افراد من العائلة كحد اقصى. ويمكن اجراء فحص PCR المجاني اما قبل المغادرة او عند الوصول الى الكويت.

كما توفر شراكة البنك الأهلي الكويتي مع بيرل اسيست مجموعة اضافية من المزايا لحاملي بطاقات فيزا انفنيت الصادرة من البنك الأهلي الكويتي، عند التخطيط لسفرهم بما في ذلك خدمة تأمين السفر العائلي لـ«كوفيد-19» حجز مقعد مسبق في صالة اللؤلؤة في مطار الكويت الدولي، خدمة الاستقبال والمساعدة عند الوصول والمغادرة عبر مطار الكويت الدولي، صالة 1 وصالة 5 وتسليم الأمتعة مجاناً عند الوصول الى مطار الكويت الدولي - صالة 1.

