مال وأعمال

في إطار استمرار جهودها لتعزيز الحفاظ على البيئة في جميع عملياتها، حققت شركة نفط الكويت مستوى منخفضاً جديداً في نسبة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، الأمر الذي جعل الكويت تتقدم عدة مراكز على قائمة أبرز الدول المنتجة للنفط في العالم بهذا المجال.

خفض حرق الغاز

أظهر أحدث تقرير أصدره البنك الدولي في إطار تقارير المتابعة التي يصدرها حول تقدم الدول الأعضاء في الشراكة الدولية لخفض حرق الغاز، أن دولة الكويت، والتي تمثلها شركة نفط الكويت، واصلت وتيرة الانخفاض المستمر في حرق الغاز حتى بلغت النسبة أقل من 1 بالمئة، لتحجز بذلك مكاناً لها بين دول الصدارة على مستوى العالم في هذا المجال.

وفي هذا السياق، توجه الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت السيد غسان الخوجة بالتهنئة إلى المسؤولين في الشركة على هذا الإنجاز، مشدداً على أن الشركة تألقت في أدائها ضمن هذه الشراكة التي يشرف عليها البنك الدولي، وذلك رغم الظرف الاستثنائي الصعب الذي يعيش العالم بأسره تحت وطأته.

محمية العبدلية

في إطار حملة «الكويت تزرع» التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - الموئل لإقليم الخليج العربي، استضافت شركة نفط الكويت زيارة للحملة إلى محمية العبدلية. وشارك في الزيارة وفد من البرنامج وبعض الدبلوماسيين المعتمدين في الكويت، من بينهم رئيس بعثة الأمم المتحدة لمفوضية اللاجئين سامر حدادين، وسعادة سفير جمهورية غايانا التعاونية شمير آلي، وسعادة قنصل اليمن عمار مخلافي، إضافة إلى حمد المزين من دائرة شؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكويتية، وأعضاء في منظمات بيئية غير حكومية.

ورافق الوفد من الشركة كل من مدير مجموعة العمليات (شرق الكويت) عمر صادق، ومدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام محمد البصري، وعدد من الموظفين في فريق عمل العلاقات العامة.

واشتملت الزيارة على جولة تعريفية بالمحمية التابعة للشركة، وإقامة ندوة توعوية حول أهمية الاستدامة وأدواتها، إضافة إلى زرع العديد من النباتات والأشجار. وتم إطلاق حملة «الكويت تزرع» في أكتوبر 2019، وأحد أبرز أهدافها تخضير الكويت، فيما تعد شركة نفط الكويت شريكاً أساسياً وفاعلاً فيها.

5 عقود

وقعت شركة نفط الكويت على خمسة عقود لمعالجة التربة الملوثة نتيجة الغزو العراقي، وذلك ضمن برنامج الكويت لتأهيل البيئة (KERP) الذي يعتبر أكبر مشروع معالجة بيئية في العالم.

وجاء توقيع العقود خلال فعاليتين منفصلتين، مثل الشركة فيهما الرئيس التنفيذي عماد محمود سلطان، وبحضور نائب الرئيس التنفيذي للتجارية والخدمات المشتركة عبدالوهاب المذن، ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الكبرى والخدمات الفنية خالد العتيبي، وعدد من المسؤولين في الشركة ولدى الشركات المقاولة.

وتغطي العقود الثلاثة التي تم توقيعها في أول اجتماع أعمال الحفر ونقل ومعالجة التربة في شمال وجنوب الكويت، اثنان منهما بالتعاون بين شركة خالد الخرافي وإخوانه الكويتية وشركة «لامور» الفنلندية، أحدهما يغطي معالجة التربة في شمال الكويت، والثاني مخصص لنفس العمل في جنوب الكويت.

أما العقد الثالث الذي يغطي منطقة شمال الكويت، فقد تم توقيعه بالتعاون بين الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات وشركة إدارة التكنولوجيا البيئية «إيتما»، وهي الفرع السعودي لرابطة إدارة الهواء والنفايات التي تضم نحو 5 آلاف عضو في 65 دولة حول العالم.

وفي الاجتماع الثاني، تم توقيع عقدين مع الشركتين المقاولتين «هانغزو زاوبين» و«هيسكو»، ويغطي عملهما المنطقتين الثانية والثالثة بشمال وجنوب البلاد.

وستعمل المشاريع الخمسة التي قامت مجموعة تأهيل التربة في الشركة بإعداد العقود الخاصة بها، على إصلاح وتأهيل ما يقارب 13 مليون متر مكعب من التربة الملوثة بالتسرب النفطي جراء الغزو، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع نقطة الارتباط الكويتية.

مركز التطعيم

تم استكمال أعمال إنشاء مركز التطعيم بنظام خدمة السيارات على جسر الشيخ جابر وتسليمه إلى وزارة الصحة العامة.

وبالتعاون مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، عملت الشركة لنحو شهر كامل وعلى مدار الساعة لإنشاء بنية تحتية كاملة ومرافق وشبكة خدمات تلبي أعلى المعايير والإجراءات والمواصفات الفنية والصحية، بما يسمح للمركز الواقع في الجزيرة الجنوبية بجسر الشيخ جابر بتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمطعمين.

يعتبر مركز التطعيم في جسر الشيخ جابر أول مركز يعمل بنظام خدمة السيارات (Drive Thru) في الكويت، ووصلت طاقته الاستيعابية إلى نحو خمسة آلاف سيارة في اليوم، علماً أن مساحته الإجمالية بلغت 45 ألف متر مربع.

خدمة المواطن

افتتح وزير الداخلية الأسبق الشيخ ثامر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس، مركز خدمة المواطن للعاملين في القطاع النفطي بمدينة الأحمدي، والذي أقامته شركة نفط الكويت.

وحضر حفل الافتتاح الذي نظمه فريق عمل العلاقات العامة بالتعاون مع فريق عمل خدمات الأحمدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم سيد هاشم، والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد محمود سلطان، ونائب الرئيس التنفيذي للتجارية والخدمات المشتركة عبدالوهاب المذن، وعدد من مسؤولي نفط الكويت وقيادات وزارة الداخلية.

وألقى الوزير الفارس كلمة قال فيها إن تطوير المركز جاء ثمرة التعاون بين جهات عدة، مشيراً إلى أنه سيقدم خدماته للعاملين في القطاع النفطي وأفراد أسرهم، متوجهاً بالشكر إلى المسؤولين في وزارة الداخلية على تعاونهم.

مستشفى الأحمدي

في إطار دعم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة لمكافحة جائحة «كورونا المستجد»، قامت شركة نفط الكويت بتسليم كامل مرافق مستشفى الأحمدي القديم (مستشفى ساوثويل) إلى إدارة مستشفى العدان، وذلك ليتم استقبال المراجعين فيه.

وأقيم حفل التسليم بحضور مدير مستشفى الأحمدي بالإنابة د. مبارك العجمي، ورئيس قسم الأطفال بالمستشفى د. فيصل الكندري، في حين مثل مستشفى العدان مدير المستشفى د. طارق دشتي، ومدير المنطقة الصحية بدر العنزي، ورئيس قسم الأطفال د. سلمان الطوالة.

وبحسب الاتفاق بين الجانبين، فإن مستشفى العدان، وبواسطة طاقمه الخاص، سيدير جميع الأجنحة والعيادات الخارجية وقسم الحوادث، إضافة إلى الأقسام الإدارية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إلى حين الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد لمستشفى العدان.

