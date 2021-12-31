مال وأعمال

تقدم البنك الأهلي المتحد إلى صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين ومن الكويت، حكومة وشعباً والمقيمين فيها، بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول السنة المالية الجديدة.

وبهذه المناسبة، أعلن البنك في بيان صحافي إنه سوف يغلق جميع فروعه فى يوم الأحد الموافق 02 يناير 2022 باعتباره عطلة رأس السنة الميلادية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 03 يناير 2022.

وأشار البنك إلى أنه يمكن للعملاء خلال العطلة التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية، التي تتضمن تطبيق البنك عبر الهاتف النقال ومن خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت (www.ahliunited.com.kw)، وخدمة حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا لتلبية كل الاحتياجات والخدمات والإجابة عن استفسارات العملاء، كذلك يمكن لعملائنا إجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال أجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

