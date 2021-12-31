مال وأعمال

يقع فندق سوفتيل زلاق البحرين في مملكة البحرين على شواطئ الزلاق النظيفة التي تطل على الخليج العربي على الساحل الغربي للبحرين، ويتميز بـ Thalassa Sea and Spa الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمزج هذا الفندق الرائع السبا والمنتجع بمياه البحر فن الحياة الفرنسي مع الأناقة البحرينية التقليدية.

يضم الفندق 262 غرفة وجناحاً مجهزة بأناقة، وتحتوي جميعها على شرفة خاصة وأحدث التقنيات وأثاث أنيق، كما يوفر هذا المنتجع الشاطئي الفاخر إطلالة لا مثيل لها على بحر العرب من جميع فئات الغرف.

يوفر مجمع سبا لؤلؤة البحرين للعلاج بمياه البحر مجموعة كبيرة من العلاجات القائمة على مياه البحر، بما في ذلك العلاج المائي والمساج والعافية، ويمكنكم استعادة طاقتكم الداخلية بالعلاجات الفردية بمياه البحر واللفائف الجسدية والمساج وجلسات الاسترخاء أو الانتعاش في المسبح الداخلي المدفأ بمياه البحر.

يمكنكم الاستمتاع بتناول مأكولات عالمية فاخرة في Sofitel Bahrain الذي يشمل 5 مطاعم تقدم نكهات من مختلف أنحاء العالم، كما يمكنكم الاختيار من بين مطاعم حائزة على جوائز تقدم مأكولات بحرية أو إيطالية أو جنوب شرق آسيوية أو لبنانية والاستمتاع بقوائم المأكولات الموسمية الفاخرة وإمكانية تناول الطعام طوال اليوم وفي الهواء الطلق.

كما يمكن الاسترخاء في صالة اللوبي إذا كنتم تقيمون في Sofitel Bahrain Zallaq بغرض الأعمال أو الترفيه، حيث تعتبر جميعها مثالية لتناول مشروب كحولي ليلي أو اجتماع عمل أو موعد مع الأصدقاء.

ويمكن الجلوس وسط حدائق معتنى بها بشكل جميل مع أشجار النخيل المتمايلة ويدعوكم المسبح الخارجي للسباحة في مياهه الزرقاء المتلألئة كما يمكنكم السباحة إلى بار المسبح لتناول كوكتيل منعش أو قضاء فترة بعد الظهر في استرخاء تحت الظل.

ويوجد أيضًا ناد شاطئي مع مبنى للياقة البدنية وغرف بخار وملاعب تنس واسكواش بالإضافة إلى دروس غولف لعشاق الغولف مع أول كرة غولف صديقة للبيئة في البحرين التي تصبح طعامًا للأسماك عندما تذوب في الماء! يمكنكم الاستمتاع بخدمة وسائل الراحة المصنفة 5 نجوم مثل حمّال كونسيرج وخدمة واي فاي مجانية ومجالسة الأطفال وناد للأطفال حيث سيعتني بأطفالكم بمجرد المشاركة في أنشطة الأطفال المثيرة. ويقع مطار البحرين الدولي ومدينة المنامة على بعد 30 دقيقة فقط بالسيارة من Sofitel Bahrain، بينما يبعد الفندق مسافة 5 كم من حلبة البحرين الدولية.

