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انضم الفنان الكويتي القدير، سعد الفرج، إلى نجوم وأبطال مسلسل «الزقوم»، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، حيث يجمع بين الممثل الإماراتي حبيب غلوم، وزوجته الفنانة البحرينية هيفاء حسين، وذلك بعد غياب استمر 5 سنوات. وشارك الممثل الإماراتي حبيب غلوم صورة، عبر حسابه في «إنستغرام»، جمعته بالفنان سعد الفرج، الذي وصل مقر شركة «سبوت لايت» للإنتاج الفني، للتعاقد على العمل، والتقاط الصور التذكارية، حيث كانت له صورة مع الفنانة البحرينية هيفاء حسين، وأخرى مع أحمد يعقوب المقلة، مخرج المسلسل. وعبر غلوم عن فخره بانضمام الفرج، ليكون ضمن أبطال العمل، إضافة إلى نخبة من نجوم الدراما، كما كشف عن انطلاق تصوير المسلسل. وكتب حبيب غلوم، في تعليقه على الصورة: «نعلن بكل فخر بدء تصوير مسلسل الزقوم غداً الأربعاء، بمشاركة النجم الرائد سعد الفرج، ونخبة من نجومنا الكبار بقيادة المخرج الكبير أحمد يعقوب المقلة..». في السياق ذاته، نشرت الشركة المنتجة، عبر حسابها في «إنستغرام»، صوراً ظهرت فيها هيفاء حسين رفقة سعد الفرج، إضافة إلى صورة مع حبيب غلوم، ومخرج المسلسل وهم ينهون التحضيرات الأخيرة، استعداداً لبدء التصوير. وجاء في تعليق الشركة على الصورة، حينها: «بعد 5 سنوات من نجاح (خيانة وطن) يجتمعون، أخيراً، المخرج أحمد المقلة مع الفنانين: حبيب غلوم، وهيفاء حسين، في مسلسل (الزقوم)، من تأليف إسماعيل عبدالله، الذي سيتم تصويره بعد أيام في مملكة البحرين.. عمل يناقش قضايا اجتماعية، بمشاركة مجموعة من فناني الخليج».

