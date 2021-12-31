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أصبح الكينج محمد منير واحداً من أهم علامات الغناء في تاريخ الفن المصري، فالفنان القادم من أقصي جنوب مصر وبالتحديد من أرض النوبة الطيبة، لديه قاعدة جماهيرية واسعة جعلت منه ملكا متوجا على عرش الغناء وصاحب مدرسة خاصة به.

وبعد عودته من رحلة فنية كبيرة في ألمانيا التي يتمتع فيها بشعبية كبيرة حققها في تسعينيات القرن الماضي،قدم منير مؤخرا حفلا فنيا كبيرا، في أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس،وسط حضور كبير من الجمهور الذي أصبح ملازما للكينج في كل حفلاته.

وتغنى منير في بداية الحفل بأغنية «علموني عنيكي» التي لاقت إعجاب الجمهور،والذي اعتاد الغناء والرقص مع منير الذي يجد نفسه مستمتعا بما يقدمه وسط تلك الأجواء.

ويبدو أن منير ينوي أن يقدم شيئا مميزا لجمهوره في العام الجديد فيستعد لتسجيل ديو غنائي جديد يجمعه بالنجم حميد الشاعري في أغنية من ألحان فارس فهمي، وكلمات رضا المصري، وتوزيع نديم الشاعري بعنوان «مين يستاهلك»، وهذا هو الديو الثاني الذي يجمعهما سويًا بعد ديو «أكيد» الذي تم تقديمه عام 1986.

الديو ليس الأمر الوحيد الذي يقوم به منير فينوي أيضا تقديم أكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة، والتي ينوي من خلالها أن يعيد روح الثمانينيات التي كانت بمثابة الانطلاقة الحقيقية له.

كما أن منير قد وافق مؤخرا على تقديم عمل سينمائي جديد،إلا أنه ينتظر السيناريو المخصص للعمل.

