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أعلنت نادية الكامل طلاقها من الممثل المصري أحمد الفيشاوي، وذلك عبر حسابها على الانستغرام.

وكتبت نادية: «من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيراً».

وأضافت: «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراماً لمشاعر أطفالي وأسرتينا. لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح».

وتابعت: «لكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيساً... وأتمنى لنفسي أن أكون أيضاً سعيدة، ولكن وإحقاقاً للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل وأكثر. سوف أحبك دائماً يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سوياً. وأن تنتبه لنفسك كثيراً. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي. ولم أقصّر يوماً أو تركتك تعاني. لقد حافظت عليها».

واختتمت رسالتها قائلة: «اللهم فرحة لا حزن بعدها. اللهم ابدل خوفي طمأنينة وكرامة وحرية لا قيد يمنعها وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها. واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي».

