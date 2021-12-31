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تصدر الفنان العراقي محمود التركي بالأغنية الدويتو «بين قوسين» مع الفنانة العراقية أصيل هميم «التريند» في عدد من الدول العربية في قائمة الأكثر مشاهدة في موقع «اليوتيوب»، وحصد المركز الأول تريند في قائمة العراق والكويت، والمركز الثاني في قائمة الإمارات وقطر، وقائمة المركز الثالث في السعودية وعدد من الدول العربية. من جهته شكر محمود التركي الجمهور على دعمه ومتابعته المستمرة لجديده، وقال عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به: «الحمد لله.. أغنية بين_قوسين تحقق تريند في جميع قوائم الدول العربية باليوتيوب وتتصدر .. شكراً لقلوبكم ومحبتكم.. والقادم أجمل معكم وبوجودكم».

