إضاءات

شاركت الفنانة ?مي عمر? المتابعين مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي استعرضت فيها إطلالتها الراقية جداً.

مي ظهرت ببدلة نسائية مؤلفة من بنطال باللون الأسود واسع، وبلايزر كروب باللون نفسه بأكتاف منتفخة.

ونسقت مي مجموعة اكسسوارات زادت الإطلالة ترتيباً، وحذاء بالكعب العالي، كما ترتكت شعرها منسدلاً على كتفيها بعفوية تامة، وطبقت ماكياجاً ناعماً على وجهها.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الصور وأشاد جمالها.

وكانت قد نشرت مي عمر صورة لها من المطار، أثرت بها الأنظار بإطلالتها الكاجوال المميزة.

