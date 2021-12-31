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بصمة واضحة لا يمكن تجاهلها تركتها عائلة «ذو الفقار» في تاريخ السينما المصرية، فالأشقاء الثلاثة «عز الدين، محمود، وصلاح» عملوا في التمثيل والإخراج والإنتاج وكتابة السيناريو خلال العصر الذهبي للسينما المصرية، رغم أنهم ليسوا من عائلة فنية فقد نشأؤوا لأب يعمل ضابط شرطة، كما كان محمود ذو الفقار يعمل في مجال الهندسة، وعز الدين ذو الفقار تخرج في الكلية الحربية، فيما تخرج صلاح ذو الفقار في كلية الشرطة، غير أن الثلاثة قرروا تغيير نمط حياتهم وتوجهوا إلى الفن، ولم يرتبط عملهم فقط بالفن، بل تزوج الأشقاء الثلاثة من 3 نجمات من الوسط الفني، وكان لكل منهم قصة انتهت بالطلاق.

عز الدين وفاتن حمامة.. زواج بـ«الأمر الواقع»

تعرف عز الدين ذو الفقار على الفنانة فاتن حمامة، بعد عملها في فيلمين، وكان وقتها «ذوالفقار»، يبدأ مشواره في الإخراج السينمائي في نفس العام بفيلم «أسير الظلام»، ولقي الفيلم نجاحاً مبهراً، في نفس العام أخرج «عزالدين» فيلمه الثاني «الكل يغني»، وكانت البطلة «فاتن» أمام سراج منير. وتكرر لقاء الثنائي ذو الفقار وحمامة، للمرة الثالثة في فيلم« أبوزيد الهلالي»، ومن هنا بدأت قصة الحب.

في بداية الأمر طلب «عز» يد «فاتن» من والدها، لكن الأخير رفض وطلب منه أن ينتظر عامًا ونصف العام، غير أن «فاتن» و«عز» ثارا على قرار الوالد ووضعاه أمام الأمر الواقع وهو ما أسعد الأب، وجعله يشعر أن ابنته أصبحت صاحبة قرار وليست طفلة، وهو السبب الذي من أجله طلب الوالد من «عز» أن ينتظر خوفًا من أن يكون هذا الحب غير ناضج بين شابة صغيرة ومخرج. في أبريل عام 1948تزوج «عز الدين» و«فاتن» سرًا وعاشا سويًا لمدة 6 سنوات وأنجبا ابنتهما نادية، وقدما للسينما العربية أجمل الأفلام منها «موعد مع الحياة»، «موعد مع السعادة»، «سلوا قلبي»، لكن عدم اهتمام عز الدين بها جعل «فاتن» تطلب الطلاق وانفصلا في عام 1956 لتتزوج بعدها من عمر الشريف، بعد تقديمهما فيلم «صراع في الوادي». وقال «عز الدين» عن زواجهما في مذكراته : «تزوجنا في مغامرة، كنا نعمل في فيلم (خلود) وعقد القران في فيلا فؤاد الجزايرلي وكان شهود العقد جليل البنداري وأنيس حامد، وكان السبب في السرية أن أهلها اعترضوا على الزواج وبدأت الوقيعة بيني وبينها حين أسندت بطولة فيلم إلى فنانة أخرى، فتفسر فاتن العناية بالعمل على أنها عناية بالبطلة وانتهينا إلى الطلاق وكان قرارًا سليمًا لم تطلق فيه رصاصة واحدة على سمعة أي طرف منا.. وذهب ما توهمته حبًا وبقي بيني وبين فاتن الشيء الخالد الصداقة».

ظلت العلاقة الفنية والإنسانية بينهما مستمرة، وفي أفضل حالتها، واستمر التعاون بينهما وهو ما نتج عنه واحد من أهم الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية «نهر الحب» عام 1960.

محمود ذو الفقار وعزيزة أمير.. زواج «النجاح»

أما محمود ذو الفقار، فقد تزوج من الفنانة عزيزة أمير، وكان آخر أزواجها، وقد تألقت في أفلامها معه التي شاركت فيها ممثلة ثم كاتبة ومنتجة كما شاركته حياته، ومن أهم أفلام عزيزة أمير هي: «بياعة التفاحة، وادي النجوم، شمعة تحترق، قسمة ونصيب» وأفلام أخرى كثيرة شاركت بها معه.

بعد وفاتها تزوج «محمود» من الفنانة مريم فخر الدين، وقتها كان عمرها لا يزيد على 17 عاما أولى تجاربها في الزواج، وكانت لاتزال وجهاً جديداً على الشاشة الفضية ظهر في فيلم أو اثنين، وكان لزواج «مريم» من «محمود» أثره الكبير في مشوارها الفني خاصة، فقد أصبحت قاسماً مشتركاً في معظم الأفلام التي أخرجها في الخمسينيات وبداية الستينيات، واستمر زواجهما 8 أعوام، أنجبا خلالها ابنتهما «إيمان»، وانفصلا في عام 1960.

«صلاح» و«زهرة العلا».. قصة حب في فيلم

في إطار أحداث الفيلم السينمائي السياسي الشهير «رد قلبي» ربطت قصة حب صعبة بين شكري سرحان ومريم فخرالدين، وأيضاً بين صلاح ذوالفقار وزهرة العلا، وقد اكتشف طاقم الفيلم أثناء التصوير أن جزءًا من السيناريو الرائع ينطوي على قصة حب حقيقية بين صلاح وزهرة العلا، وبمجرد إعلان زواجهما بالفيلم اقترح صلاح على زهرة أن يقوما بإتمام زيجتهما في نفس اليوم قائلاً: «ما تيجي يا زهرة نخليها جد»، بالفعل وافقت وتحول التمثيل إلى حقيقة بعد انتهاء التصوير، وتم حفل الزفاف في حضور فريق العمل، وحدث ذلك عام 1957، وعلى الرغم من قصة الحب بينهما، إلا أن زواجهما لم يستمر سوى سنة واحدة فقط، وانفصلا بعدها واتفقا على أن يصبحا أصدقاء.

«شادية» و«صلاح» زواج بعد الطلاق

طلقت الفنانة شادية من زوجها الفنان عماد حمدي عام 1956 بعد 3 أعوام من الزواج بسبب مشاكل عدة منها فارق السن وشرطه على تأخير الإنجاب، ثم تزوجت بعدها من خارج الوسط الفني، وانتهى بالطلاق، حتى قابلت صلاح ذو الفقار الذي توج العلاقة بينهما بالزواج في عام 1964، الذي كان زواجها منه زواجًا ناجحًا استمر لمدة سبع سنوات أسفر عنه نجاح سينمائي غير عادي لهم كثنائي، حيث كان استقرارها العاطفي منعكس على فنّها بالنجاح والنضج والعطاء وانتهى بالطلاق وذلك بعد فقدانها الجنين للمرة الثانية بعد حمل دام 4 أشهر ودخلت في رحلة علاج من صدمة نفسية وعصبية بسيطة خرجت منها طالبة الطلاق من صلاح ذوالفقار دون تراجع وكأنها لا تريد أن تكون على هامش حياة صلاح ذوالفقار، وتم الانفصال في عام 1969.

خلال العام ذاته نجحت محاولات الوساطة في إعادة الزوجين مرة أخرى في سبتمبر من العام 1969، لكن حدثت خلافات من جديد ووقع الانفصال النهائي في منتصف عام 1973، لتقرر بعدها عدم الخوض في تجارب الحب والزواج والإنجاب وتتفرغ لتربية أبناء أخواتها ومراعاة شؤونهم الحياتية مع أختها «عفاف». يشار هنا إلى أن الارتباط والزواج بين شادية وصلاح ذوالفقار، أثمر عددا من الأفلام الناجحة التي قاما ببطولتها، فقد اشتركا معا في بطولة أفلام «مراتي مدير عام» 1966 و«كرامة زوجتي» 1967، و«عفريت مراتي» 1968، وجميعها من إخراج فطين عبدالوهاب، كما أنتج لها صلاح ذوالفقار فيلم «شيء من الخوف»، الذي أخرجه حسين كمال، من دون أن يشارك في بطولته، وهذا الفيلم هو إحدى روائع السينما المصرية على مدى تاريخها.

