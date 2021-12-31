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أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها البالغة، بتكريمها من التلفزيون المصري عن مجمل أعمالها الفنية، وشاركت إلهام جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور لها خلال تكريمها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت قائلة: «شكرا جزيلاً أ. نائلة فاروق رئيسة التلفزيون المصري على هذا التكريم الذي أعتز به كثيرا من التلفزيون المصري بيتي الأول الذي قدمت فيه أروع أعمالي وقضيت فيه أجمل سنوات عمري».

وأضافت: «أعتز جداً بليالي الحلمية.. ونصف ربيع الآخر.. والبراري والحامول.. وبنت أفندينا.. والحاوي.. وقصة الأمس.. وقضية معالي الوزيرة.. ومسألة مبدأ.. وغيرهم كثيرا من العلامات المهمة في الدراما المصرية .. شكراً لكم».

واختتمت رسالتها: «إن شاء الله جمهور التلفزيون المصري يسهر معانا سهرة حلوة في ليلة رأس السنة.. وكل سنة ومصر أجمل، وأقوى وأعظم.. وتمنياتي بالخير والسعادة لكل الدنيا».

كما وجهت إلهام، رسالة شكر إلى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عقب دعوتها لزيارة قصر الزعفران في الجامعة، وذلك على هامش احتفالية التكريم التي نظمها التلفزيون المصري.

ونشرت إلهام عدة صور من زيارتها للقصر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وعلقت عليها قائلة: «شكرا جزيلًا أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على استقبالك لي بقصر الزعفران بجامعة عين شمس».

وأضافت: «هذا الصرح العظيم الذي يجمع التاريخ والأصالة والرقي الفن مع العلم .. هذه الجامعة العريقة التي تخرج منها أساتذة وعلماء في مجالات عديدة.. وقام بالتدريس فيها شخصيات عظيمة.. على سبيل المثال د.طه حسين عميد الأدب العربي والعالم د.مصطفى مشرفة .. لقد أحسست بعبق التاريخ و كنت فخورة جدا جدا بحضارتنا المصرية».

واستطردت: «ووجودي مع سيادتكم ومع فريق الكورال بالجامعة والمواهب الرائعة.. عظيم جدا أن تهتم الجامعة بتنمية المواهب الفنية إلى جانب العلم.. وشكرا على إهدائي كتاب عن تاريخ قصر الزعفران الذي يرصد حقبة مهمة جدا في تاريخ مصر.. وشرف لي إهدائي شعار جامعة عين شمس.. وفقكم الله و دمتم لمصر».

