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في الرابعة من عمرها كانت أولى خطواتها الفنية، حيث درست في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية «باريس»، ثم عادت إلى مصر وشاركت في بطولة مسلسل «المعجزة» وأنتجته لها والدتها، كما شاركت في طفولتها في فيلمي «قطة على نار» و«نصف دستة أشرار» وقدمت بعدهما الكثير من الأفلام المهمة مثل (خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح)، ومن هنا كانت أسطورة «شريهان».

«شريهان» التي احتفلت خلال الأيام القليلة الماضية بعيد ميلادها، الموافق السادس من ديسمبر، حققت نجومية كبيرة اكتسبتها من خلال عدة أعمال قدمتها خلال مسيرتها الفنية، ما جعلها تحتل مساحة كبيرة لدى قلوب محبيها، ممن اعتبروها أيقونة بسبب تلك النجاحات الكثيرة لها.

المثير في رحلة «ملكة الاستعراضات» أنه رغم قلة المسرحيات التي قدمتها ، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفني، وهي: (المهزوز، إنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على).

«فوازير رمضان».. كلمة السر في تألق «شريهان»، وكانت من أهم مناطق تميزها، والتي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتي لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها، (حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة).

ومثلما كانت «فوازير رمضان» نقلة كبرى في حياة «شريهان»، فإن علاقتها بالفنان الراحل فؤاد المهندس، هي الأخرى لعبت دورًا في تألقها، وفى لقاء سابق لها ، مع الإعلامي مفيد فوزي، تحدثت عن طقوس فؤاد المهندس على المسرح ونصيحته لها وقالت شريهان: «أنا هقول الأستاذ فؤاد المهندس بدل فؤاد المهندس، وأنا أعنى كلمة أستاذ لأن هو فعلًا أستاذ الفن الراقي في مصر، فؤاد المهندس مدرسة الفنون في مصر، أنا بقول إن هو أسطورة لن تتكرر»، وعندما وجه مفيد فوزي، سؤالًا لها، وقال فؤاد المهندس، قاطعته شريهان، بقولها: (أستاذ فؤاد المهندس).

