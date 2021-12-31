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في أحد الأيام تفاجأ الفنان عادل ادهم «بطل أدوار الشر»، بمكالمة هاتفية تنزل عليه كصاعقة من زوجته ديميترا المقيمة باليونان تخبره أن له ابناً يشبهه تماماً.

تبدأ القصة عندما عشق عادل سيدة يونانية تدعى ديميترا، كانت جارته في الإسكندرية وتعرّف عليها في النادي اليوناني، وتوطدت علاقته بها ووافقت على الزواج به، لكن الخلافات بينهما تطورت وكان يعنفها ويضربها، فاضطرت إلى الهروب وهي حامل في شهرها الثالث، وبعد أن بحث عنها في كل مكان ولم يعثر عليها تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة الرمل للبحث عنها.

وبعد قيامه بإنهاء المكالمة سافر إلى اليونان على الفور واتصل بديميترا، التي تزوجت من مصور فوتوغرافي يوناني ، وقد استقبلته في منزلها.

فقال عندما رآها، «عاوز أشوف ابني»، ونصحته بعدم رؤيته إلا أن زوجها خالفها الرأي وأرشده إلى المكان الموجود فيه الابن.

فكان لابنه مطعم افتتحه له زوج أمه، فذهب إلى هناك على الفور وعندما شاهده وجد نفسه وكأنه ينظر في مرآة حيث كان الشاب يشبهه إلى درجة كبيرة.

حاول أدهم أن يضم ابنه إلى حضنه، لكنه ابتعد عنه رافضا الحقيقة التي أخبره بها، معاتباً والده على عدم السؤال عنه كل هذه السنوات، وجلس في المطعم ليتأمل هذا الابن الذي لطالما أراده.

تعامل الابن بقسوة مع والده، وأخبره أن والده الحقيقي هو المكتوب في بطاقته زوج أمه الذي رباه وساعده على الحياة، رافضا كل الإغراءات التي قدمها له عادل أدهم من مال وشهرة.

أصيب وقتها عادل أدهم بصدمة كبيرة وقبل أن يعود إلى مصر، طلبت منه زوجته أن يطلقها لأنه لم يكن قد فعل ذلك بعد هروبها

وعندما شعر عادل انه على مشارف الموت تمنى أمنيته الوحيدة أن يرى ابنه للمرة الأخيرة، لكن هذه الأمنية لم تتحقق.

