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على مدار سنوات طويلة تزايدت شعبية نجوم كرة القدم في مصر حتى تخطى بعضهم شهرة كبار الفنانين والسياسيين وغيرهم. وحاول الكثير من المنتجين والمخرجين استغلال الشعبية الكبيرة لنجوم كرة القدم عبر إشراكهم في أعمال فنية على أمل كسب شريحة جديدة من المشاهدين وزيادة الأرباح. ورغم التجارب الكثيرة إلا أن الأعمال التي علقت في الأذهان وحققت النجاح المنتظر كانت قليلة للغاية بما يجعل التجربة إجمالا غير ناجحة في مصر.

الثنائي الأشهر

عندما يأتي الحديث عن عمل نجوم الرياضة في الفن سيتبادر للأذهان على الفوز تجربتان شهيرتان جدا في مصر هما فيلما الشموع السوداء الذي كان صالح سليم أسطورة الأهلي بطله بجانب فيلم حديث المدينة الذي قام ببطولته أسطورة الزمالك عصام بهيج.وحقق الفيلمان شهرة ونجاحا كبيرين وإلى الآن يتم عرضهما على القنوات المصرية خاصة مع النجوم الكبار الذين شاركوا في الفيلمين كالنجمة شويكار والمطربة نجاة وغيرهما. وقدم صالح سليم فيلمين آخرين هما فيلم «السبع بنات» مع سعاد حسني ونادية لطفي وزيزي البدراوي والفنان أحمد رمزي والآخر هو «الباب المفتوح» مع فاتن حمامة وشويكار والفنان محمود مرسي.أما بهيج فقام ببطولة فيلم «حديث المدينة» وظهر فيه بعض نجوم كرة القدم مثل علي محسن وطه إسماعيل وغيرهما، واشترك في التمثيل شويكار والراقصة سهير زكي، وعزيزة حلمي وإسكندر منسي.

هيكل وإكرامي

وظهر على الشاشة أيضا حارس الأهلي الشهير عادل هيكل، في فيلم «إشاعة حب» عام 1960، بمشاركة الفنان العالمي عمر الشريف وسعاد حسني ويوسف وهبي وإخراج فطين عبد الوهاب. وجاءت مشاركة عادل هيكل بناء على ضغط من صديقه عمر الشريف، وعلى الرغم من النجاح الذي حققه الفيلم إلا أن عادل هيكل وصف التجربة بالأسوأ في حياته.

وظهر بأدوار قصيرة في فيلمي «مذكرات تلميذة» بالإضافة إلى فيلم «حديث المدينة» قبل أن يغادر عالم الفن نهائيا. كما ظهر حارس الأهلي إكرامي الشحات في 4 أفلام وهي «إحنا بتوع الإسعاف» مع سمير غانم ولبلبة، و«يارب ولد» مع فريد شوقي، والذي ظهر فيه عدد من نجوم الكرة مثل حمدي البدري وجمال عبد الحميد، وفيلم «مرسي فوق ومرسي تحت» مع محمود ياسين وناهد شريف، و«رجل فقد عقله» مع عادل إمام.

الاحتراف

واتجه بعض اللاعبين لعالم الفن بصورة كاملة، وأبرزهم حاليا أحمد صلاح حسني مهاجم الأهلي وشتوتغارت الألماني السابق. وعمل حسني في مسلسلات عديدة منها «شربات لوز» و«تحت الأرض» و«السيدة الأولى» و«كلام على ورق»، وتألق سينمائيا في الفترة الأخيرة، وظهر بقوة في فيلم «الممر» بجانب إجادته لفن التلحين ليصبح الأكثر نجاحا بين لاعبي الكرة الذين اتجهوا للفن مؤخرا. كما أن لاعب الأهلي السابق شريف عبد المنعم من نجوم الكرة الذين ظهروا على شاشة السينما بشكل مكثف دون أن يحقق نجاحا كبيرا. وظهر شريف في أفلام عديدة مثل: «عودة الهارب» و«الصفقة» و«قبضة الهلالي» و«الغجر» و«إمبراطورية الشر» و«حائط البطولات» و«بركان الغضب» و«فخفخينو» بجانب عمله في مسلسل «الكومي».

ظهور باهت

وحاول الكثير من النجوم الذين خطفوا الأضواء في الملاعب تجربة حظهم في عالم الفن، ومنهم قائد منتخب مصر في مونديال 1990 ونجم الزمالك الأسبق جمال عبد الحميد. وظهر جمال في فيلم «الصاغة» مع كمال الشناوي وفيفي عبده، كما شارك في مسرحية «دقي يا مزيكا» مع نوال أبو الفتوح ووفاء مكي وسامي مغاوري. ولم يحقق جمال النجاح المنتظر منه خاصة وأن شهرته في الملاعب المصرية كانت كبيرة للغاية بعدما لعب للقطبين الأهلي والزمالك وتألق مع منتخب مصر. كذلك حاول علي ماهر المدير الفني لفيوتشر المصري حاليا تجربة حظه لكنه لم ينجح أيضا بعدما ظهر في فيلم «حاحا وتفاحة» وأيضا «سيد العاطفي» و«بالعربي سندريلا» ليعود إلى أحضان كرة القدم كمدرب. ونفس الامر ينطبق على خالد الغندور قائد الزمالك السابق الذي ظهر في بعض الأعمال الفنية دون ترك أي بصمة بل وتعرض للسخرية كثيرا بسبب ذلك. وهناك أيضا نجم الأهلي الأسبق طاهر الشيخ الذي كان ضمن فريق عمل فيلم «رحلة النسيان» مع الفنان محمود ياسين ونجلاء فتحي لكنه لم يحقق أي نجاح.

تجارب قديمة

ويعد سيد حودة لاعب وسط الاتحاد السكندري في الثلاثينيات والأربعينيات أول من ظهر في عالم السينما وكان ضمن طاقم عمل فيلم «شالوم الرياضي»، الذي أخرجه وأنتجه وكتب قصته توجو مزراحي، وتم عرضه يوم 18 نوفمبر عام 1937. كما أن عبد الرحمن فوزي، نجم هجوم المصري البورسعيدي والزمالك، في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، كان من بين لاعبي الكرة الأوائل الذين اتجهوا إلى العمل بمجال الفن. وكان ضمن فريق العمل في فيلم «كابتن مصر» عام 1955 مشاركا للراحلين الكبيرين إسماعيل ياسين ومحمد الكحلاوي بطولة الفيلم استغلالا لشعبية فوزي أول لاعب مصري وعربي يسجل في كأس العالم بهدفيه في مرمى المنتخب المجري بإيطاليا. وبالرغم من عدم نجاح التجربة، إلا أنه خاض تجربة التمثيل مجددا بعمله ضمن فريق فيلم «حديث المدينة» الذي شهد أكبر تجمع لنجوم الكرة عام 1964 وكان يدور حول قصة حياة نجم الزمالك القديم عصام بهيج، وقام عبد الرحمن بدوره الحقيقي كعضو مجلس إدارة لنادي الزمالك. ومع الشعبية الكبيرة للاعبي كرة القدم في مصر، لا يتوقع أن تختفي تلك الظاهرة، بل إنه من المنتظر أن يتزايد عدد المنضمين لتلك القائمة في ظل محاولات المنتجين استغلال حب الجماهير لنجوم فرقهم، كما حدث في فيلم «الزمهلاوية» الذي ظهر به الكثير من نجوم اللعبة في مصر.

