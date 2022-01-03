الخباز.. مسيرة حافلة في كرة السلة

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تزخر مسيرة أمين سر اتحاد كرة السلة الحالي والمدرب واللاعب السابق عبدالرحمن الخباز بالعديد من الانجازات اللافتة طوال مسيرته الرياضية الممتدة منذ عام 1967 في الرياضة بشكل عام وبكرة السلة بصورة خاصة.

ويعلق «بوفهد» على جدار مكتبه في اتحاد كرة السلة العديد من صور رفقاء الرحلة الذين رحلوا إلى ربهم كتكريم لذكراهم في لعبة كرة السلة أمثال الراحل سعود اليوسف وسعود الرباح وقشيعان المطيري وغيرهم ممن لهم ذكريات معه في ملاعب كرة السلة. ويقول الخباز انه أرتبط بصورة وثيقة في لعبة كرة السلة وأصبحت بالنسبة له أمراً روتينياً في حياته اليومية وحتى عندما كان لا يشغل منصب معين في اللعبة كان يحرص بصورة دائمة على حضور المنافسات ومتابعتها نظراً لأنه يعتبر من محللي اللعبة الكبار على المستوى المحلي.

ويتذكر الخباز رحلته في الرياضة بصورة عامة والتي بدأت في عام 1967 عندما التحق بنادي الكويت كلاعب كرة قدم في البداية لكنه لم يجد نفسه في اللعبة إذ سرعان ما انتقل إلى لعبة كرة السلة ليبدأ مشواره فيها والذي استمر حتى الآن، وقال: «كانت الرياضة في السابق مختلفة كل الاختلاف عما هي عليه حالياً فنحن كلاعبين كنا لانعرف شيئاً سوى التدريب وممارسة كرة السلة حياتنا كلها منصبة على هذا الشيء وهو ما يجعلنا مخلصين بصورة تامة للعبة ونبذل الغالي والنفيس لتحقيق الانجازات لفرقنا ولمنتخباتنا»، مبيناً انه كان من جيل ضم العديد من الأسماء التي اسهمت في بناء لعبة كرة السلة وأسست لأجيال لاحقة حققت العديد من الانحازات للكويت على مستوى الخليج، وقال: «من النجوم الذين زاملوني في فترة السبعينيات وما تلاها سامي العون، حميد السماك، عبدالله الصقر، سليمان العون، خالد المسعود، عبدالرحمن الشطي، علي شعيب ومساعد الرندي وغيرهم»، مضيفاً أن الجيل التالي الذي جاء بعد جيلهم ضم العديد من المواهب المميزة مثل عبدالسلام شعيب وغسان العصفور وغيرهما من النجوم الذين أكملوا مسيرة الانجازات إذ انهم حققوا المركز الخامس في اسيا وهو انجاز مميز بالنسبة للعبة كانت حديثة انذاك في الكويت.

وأشار الخباز إلى أن الأجيال السابقة في اللعبة كانت أكثر اخلاصا وتفانيا من الاجيال الحالية التي انشغلت في العديد من الأمور الأخرى مثل التطور التكنولوجي وغيرها من الأمور التي تشغل اللاعبين وتبعدهم عن التركيز على الرياضة واللعبة التي يمارسونها.

وذكر الخباز انه لم يستمر طويلاً في ملاعب كرة السلة حيث أنهى مسيرته في عام 1974 ليتجه بعدها إلى التحكيم لكنه أيضاً لم يجد نفسه في هذا المجال ليتوجه بعدها إلى التدريب والذي استمر فيه حتى الوقت الحالي.

وقال بدأت مشواري في التدريب من خلال الدخول في العديد من الدورات التدريبية المهمة والتعلم من المدربين العالميين الذين كانوا يشرفون على الفرق والمنتخبات المحلية، وقال: «عملت بتفانٍ وأخلاص مع جميع المدربين الذي زاملتهم والذين عملت معهم في تلك الفترة»، مشيراً إلى انه يملك شهادة تدريب معتمدة من الدوري الأميركي لكرة السلة «n b a» حصل عليها من مشاركته هو والمدرب الوطني الآخر فهمي الخضرا في الدورة التدريبية التي اقيمت في تركيا بمشاركة المدرب والمحاضر الأميركي المعروف جاك رامزي وبمشاركة 1500 مدرب من مختلف دول العالم. وقال الخباز: «تعتبر هذه الشهادة من أهم الشهادات التي حصلت عليها في مشواري التدريبي نظراً لأنها جاءت بعد المشاركة في دورة تدريبية معتمدة استفاد منها أغلب المشاركين بصورة كبيرة خلال مشوارهم التدريبي».

ويتذكر الخباز أهم الانجازات التي حققها كمدرب وأهمها تحقيق كأس الأتحاد القطري لكرة السلة مع نادي السد القطري في عام 1990 إذ يعتبر أول مدرب كويتي يحترف في خارج الكويت من خلال تدريب نادي السد القطري في تلك الفترة. كما اشار الخباز إلى انجازه في قيادة منتخب الناشئين إلى التأهل لبطولة كأس اسيا بحلوله في المركز الثاني في البطولة الخليجية خلف البحرين، وقال: «كان التأهل في وقتها صعباً نظراً لأن المتأهلين من البطولة الخليجية فقط الأول والثاني وهو ما يتطلب الفوز في خمس أو اربع مباريات على أقل تقدير وهو ما فعلنا من خلال الفوز على منتخبات قطر والسعودية والامارات وعمان»، وتابع: «كنا وقتها قريبين من التتويج في البطولة لولا أن منتخب البحرين تمكن من هزيمتنا بفضل وجود لاعبين في صفوفه يلعبون في دوري الدرجة الأولى إذ كان النظام البحريني يسمح بمشاركة الناشئين في الدرجة الأولى».

كما ذكر المدرب الوطني أن من الانجازات التي لن ينساها قيادة نادي اليرموك إلى المركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد لأول مرة في تاريخه، كما لا ينسى تحقيقه انجازات كمساعد للمدرب الأميركي جيمس كالفين، وقال: «شاركنا في عام 1989 في بطولة دولية بمشاركة أقوى المنتخبات العربية وتمكنا من التتويج بها بقيادة كالفين وكنت حينها مساعداً له وبعدها عدنا إلى الكويت وتمكن أيضاً من الفوز ببطولة الصداقة والسلام بفضل وجود لاعبين على مستوى عالٍ من الخبرة والامكانات».

وقال الخباز إنه ترك مجال التدريب والتحليل في الفترة الحالية رغم انهما مجديان على المستوى الوظيفي وتوجه إلى العمل الاداري كأمين سر في اتحاد كرة السلة رغبة منه في اصلاح الوضع الرياضي والتطوير في اللعبة لكنه واجه صعوبات إدارية كبيرة، وقال: «الرياضة لدينا في الكويت بشكل عام ما زالت تحبو مثل الاطفال إذ نحتاج إلى عمل كبير من أجل النهوض بها ووضعها في مصاف الرياضة المتطورة في دول الجوار ودول العالم المتقدمة»، وأضاف: «يكمن الخلل لدينا في الجمعيات العمومية التي لا تقوم بعملها بالطريقة الصحيحة، كما أننا نحتاج من أجل اعادة الرياضة إلى الطريق الصحيح، إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من خلال تمكين الرياضيين واصحاب الخبرات من قيادة الشأن الرياضي في البلاد».

فهد توقف وحسين استمر

قال الخباز إن أكبر ابنائه فهد كان من عشاق الرياضة ومارس لعبة كرة السلة في نادي الكويت بالإضافة إلى لعبة السباحة وكان يرغب في الاستمرار بها لكن عندما بدأت الرياضة تؤثر على تحصيله الدراسي ترك الأولى وركز في مستقبله العملي على العكس من حسين الذي عشق لعبة كرة السلة واستمر بممارستها حتى اليوم. ويعتبر حسين الخباز لاعب كاظمة الحالي وقائد الكويت والمنتخب السابق من أبرز اللاعبين المحليين وهو يتمتع بخبرة كبيرة في اللعبة ويمتاز بتصويب الثلاثيات. وقال الخباز إنه يحرص على متابعة المباريات التي يخوضها حسين ويقف خلفه دائما من خلال التوجيه والنصح، وقال: «حسين يعشق كرة سلة بصورة كبيرة فهو حريص جداً على تطوير أدائه وتقديم أفضل المستويات».

سيرة ذاتية

أمين سر اتحاد كرة السلة.

نائب رئيس جمعية المدربين.

عضو في اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي.

محلل في القناة الثالثة.

محاضر معتمد.

أول مدرب كويتي يحترف في الخارج.