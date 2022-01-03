مجدي صابر لـ «النهار»: الكتابة لم تعد تستهدف الهمَّ العام

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السيناريست والكاتب المصري مجدي صابر، واحد من كتاب الدراما المصرية مايزال موجودا بقوة علامة فارقة في الدراما المصرية، فقد استطاع بذكائه البقاء على رأس الأعمال الأكثر مشاهدة طيلة السنوات القليلة الماضية، وله كثير من الأعمال الدرامية التي أحبها الجمهور وتابعها بشغف، كما أنه من الكتاب الذين اجمع عليهم أهل الصعيد لأنه لم يتناول الشكل الخارجي للصعيد، بل تعمق في الجذور فأطلق عليه سيناريست الصعيد .

على مدار أكثر من 25 عاما أثرى صابر الدراما العربية بعدد كبير من الأعمال الناجحة والأفكار المتنوعة، ومن أهم أعماله (الرجل الآخر، للعدالة وجوه كثيرة، أين قلبي، يا ورد مين يشتريك، عائلة الحاج نعمان، سلسال الدم، وأفراح ابليس )، وحاز جائزة أفضل كاتب سيناريو من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون ثلاث مرات، وكُرم من اتحاد الكتاب، عن مجمل أعماله.

النهار التقت الكاتب والسيناريست، مجدي صابر، للحديث عن ذكريات نشأته في حي شبرا ومدى التسامح بين أهلها والكنائس التي تعانق المساجد ومكتبة والده القديمة، مرورا بمحطات مهمة في حياته وتنوعه في نوعية الروايات التي كان يكتبها وصولا للعائلة والزوجة المحبة التي وقفت بجواره وآمنت بموهبته.

الحديث مع صاحب الرجل الآخر انتقل إلى الدراما العربية ورأيه في ورش الكتابة والأعمال التي (تفصل) للنجوم ومنصات المشاهدة الإلكترونية، وشدد صابر على ضرورة وجود دراما وطنية كل عام لما لها من أهمية كبيرة في توصيل الحقيقة للأجيال الحديثة كي لا يقعوا في زيف وأكاذيب سوشيال ميديا.. وكان الحوار التالي:

? بداية.. إلى أي مدى لعبت نشأتك في حي شبرا العريق دورًا في مسيرتك المهنية وتكوين شخصيتك؟

? أنا صعيدي المولد فقد ولدت في محافظة سوهاج (جنوب مصر)، وانتقل والدي إلى القاهرة قبل أن أكمل عامي الأول، واستقرت العائلة في حي شبرا،ورغم أنني ابن الصعيد المصري، لكنني لم أعش في الصعيد، لكن لا يزال هناك أقارب لي، أما فيما يتعلق بنشأتي في حي شبرا وتأثيرها على شخصيتي، فمن المتعارف عليه أن شبرا حي بديع فيه نوع من التسامح والألفة و المحبة، كما أنه هو أكثر حي موجود به الكنائس فالمساجد والكنائس بجانب بعضها، وأذكر هنا أن الطابق الذي كانت تسكن فيه عائلتي كان به 6 شقق ثلاث أسر مسلمة وثلاث أسر مسيحية، والأبواب كلها كانت مفتوحة كلنا كنا أصدقاء وأصحاب كل بيت كان بيتنا وكل أم في الطابق كانت أمنا، وهذا بالطبع اثر على نشأتي وشخصيتي ويمكنني القول أن شبرا كانت نافذة للثقافة أتذكر وأنا عمري 10 سنوات كان حولنا في المربع الذي أسكن فيه ما يقرب من عشرة محلات تبيع الروايات والكتب القديمة وكان يمكننا تبديل الكتاب القديم بقرش لنقرأ أكثر, أنا كنت نهماً للقراءة لكل الأنواع أدأب وعلوم، أيضا والدي كانت لديه مكتبه كبيرة وكنت أقرأ فيها، وأول كتاب قرأته كان للكاتب الكبير أنيس منصور حول العالم في 200 يوم، وسطح منزلنا كان يطل على سينما الجندول وهي سينما صيفي فكنت اصعد إلى سطح المنزل لأشاهد الأفلام فكانت تعرض السينما كل أسبوع فيلمين حديثين، كل هذا ساعد في تكوين شخصيتي مابين الكتب والفن والسينما.

? متى كانت لحظة اكتشافك موهبة الكتابة؟

? عندما كنت طالبًا في الصف الخامس الابتدائي كتبت مسرحية عن حرب بورسعيد والعدوان الثلاثي، وكانت إدارة شبرا التعليمية قد أعلنت عن مسابقة طلابية لكتابة مسرحية وطنية، وكتبت عن كفاح شعب بور سعيد وحصلت على الجائزة الأولى، ولم أكن وقتها درست فناً أو مسرحاً لكن الموهبة تأتي دون تخطيط، والمدهش بعد ذلك أنني قدمت أول عمل كتبته وأنا في الصف الخامس الابتدائي في مسلسل الفنار الذي قامت ببطولته صابرين والفنان ياسر جلال، وأول رواية مكتملة كتبتها وأنا في الخامسة عشرة من عمري، وكانت أشبه بألغاز المغامرون الخمسة، التي كان يكتبها الراحل محمود سالم وقد كتبتها وذهبت لعرضها عليه في دار المعارف ولم يصدق أنني كتبتها لأنها كانت رواية جيدة ومكتملة وبها عناصر تشويق ونصحني بالقراءة الكثيرة قبل أن أبدأ في الكتابة.

? ماذا عن موقف الأسرة من موهبتك؟

? أنا معتمد على نفسي بشكل كامل طول عمري أتخذ قراراتي بنفسي وأتحمل مسؤوليتها، فقد عملت عندما كنت لا أزال طالبًا في الثانوية العامة لكي أتمكن من الإنفاق على نفسي، وأثناء المرحلة الجامعية بدأت كتابة الروايات الرومانسية و روايات الخيال العلمي وتعاقدت مع دار نشر مصريو (دار غريب) لكي أقدم لهم كتاب كل شهر رواية بوليسية، كما تعاقدت مع دار نشر لبنانية (دار الجيل) لكي أكتب سلاسل ومجموعات قصصية للأطفال والشباب واستمر إنتاجي في هذا الاتجاه الروائي خيال علمي وبوليسي وروايات عن المخابرات ليصل لما يقرب من 300 عمل، وعملت على تحويل عدد من الروايات الرومانسية إلى مسلسلات، وبشكل عام أستمتع بالكتابة لأنها تحقق لي إشباعاً نفسياً كبيراً وبعد الـ300 رواية التي كتبتها أخذت ابحث عن نوع آخر من الكتابة، ويشاء القدر أن يكون لي صديق كان على علاقة مع إبراهيم شوقي أحد أهم المنتجين في مصر فقدمت له بعض الروايات الرومانسية التي أكتبها فأعجب بها واقترح عليّ تحويلها لمسلسلات.

? هل كنت تتقن كتابة السيناريو وقتها؟

? لم أتعلم كتابه السيناريو، لكنى علمت نفسي بنفسي وأول مسلسل يخرج للنور كان (الماضي يعود الآن ) إخراج رائد لبيب وهو عن روايه لي كانت تحمل الاسم ذاته، والعمل شارك في بطولته عبلة كامل، نرمين الفقي، يوسف شعبان، ومجموعة من النجوم، وكان أول تعاون بيني وبين رائد لبيب، وبعد نجاح المسلسل وقعت معه عقد احتكار لمدة 5 سنوات.

وثاني مسلسل كان حارة المحروسة من إخراج مجدي أبو عميرة، وكان بطولة مصطفى فهمي وأحمد عبد العزيز وهذا المسلسل عرض في بلدان كثيرة ونجح نجاحاً كبيراً، وهنا تأكدت أن هذه المنطقة هي التي أريد العمل بها، ولهذا قررت التفرغ لكتابة الدراما.

? الرجل الآخر.. نقلة نوعية في مشوارك الفني كاتباً درامياً.. حدثنا عن كواليس هذا العمل؟

? الرجل الآخر كان أول عمل أكتبه للتلفزيون مباشرة، لأن أعمالي السابقة كانت عبارة عن رواية عملت على تحويلها لأعمال درامية، والرجل الآخر لا يعتبر علامة فارقة في تاريخ مجدي صابر فقط، لكنه علامة فارقة في الدراما المصرية، حيث ناقش قضايا مُلحة في المجتمع،، وأتذكر أنه حصل على ذهبية أفضل مسلسل برمضان وقت عرضه، وحصل نور الشريف على ذهبية أفضل ممثل.

وأريد أن أشير هنا إلى أن الرجل الآخر لم يكن مكتوباً من أجل النجم الراحل نور الشريف، لأنني بشكل عام عندما أكتب أي عمل لا أضع فناناً بعينه في مكان البطل، والنجم يحضر بعد الكتابة وليس قبلها، فبعد أن انتهى من العمل أجلس مع المخرج لنختار النجم ونتشاور في ذلك.

صديقي صفوت غطاس عندما قرأ الرجل الآخر عرض السيناريو على نور الشريف الذي وقتها كان يبحث عن عمل جيد، وبالفعل تحمس نور وتعاقد على المسلسل قبل الانتهاء من قراءة جميع الحلقات، كما أنه أسهم في إقناع الفنانة ميرفت آمين بالدور لأنها كانت مترددة وخائفة من تقديم دور حكمت المرأة والزوجة المتسلطة التي لديها كثير من الشر في شخصيتها، وكانت ميرفت تخشى من رأى الجمهور الذي اعتاد أن يراها السيدة الهادئة الطيبة الجميلة، لكن نور الشريف أقنعها بقبول الدور وأنه يقدم لها فرصة جيدة لتغير الجلد وأن الجمهور لن يغير رأيه فيها من دور واحد.

وبشكل عام كواليس التحضير للمسلسل كانت مختلفة، خاصة أن نور الشريف، كان فناناً ملتزماً ويحترم مواعيده ويقدر من حوله من فريق العمل، وقدمنا بروفات مبدئية كثيرة.

? ما يحدث الآن عكس ما ذكرت الأعمال الدرامية حاليا تفصل لنجوم بعينهم كما أن الأعمال تباع باسم النجوم.. ما تعقيبك؟

? الكتابة هي التي تنادي المخرج وتنادي الأبطال، وما يحدث الآن كارثة جعلت الدراما تفقد كثيراً من مشاهديها ومن قيمتها وهذا أيضا السبب في عدم وجود أعمال عظيمة كما كان الوضع في التسعينيات والثمانينيات، ولم تعد الكتابة تستهدف الهم العام والقضايا الاجتماعية لكنها ترضي النجم فقط لم يعد إرضاء الجمهور هو الهدف، وأصبح النجم يوقع عقد العمل دون أن يكون هناك سيناريو، كما أنه هو الذي يفرض على الكاتب الموضوع والكاتب غالبا من كتاب الورش، ومن هنا جاء تراجع الدراما خلال السنوات الأخيرة.

? بالحديث عن ورش الكتابة.. ما رأيك في هذه الظاهرة التي بدأت تغزو سوق الكتابة الدرامية؟

? أختلف كثيراً مع أسلوب عمل هذه الورش، فالعمل لا بد أن يكون نابعاً ومعبراً عن رواية كاتب واحد، وأعظم الأعمال الفنية خرجت من كاتب واحد، فالراحل أسامة أنور عكاشة لم تكن لديه ورشة، والأمر ذاته بالنسبة لفيصل ندا ويسري الجندي ومحفوظ عبد الرحمن وغيرهم من العمالقة، ورغم ذلك كان لديهم الكثير من الأعمال الخالدة.

والورش أقرب ما تكون للعمل التجاري، ولا أريد أن أقيم أو أدين أحداً، لكن البعض قد يجد نفسه لا يستطيع العمل غير في شكل جماعي ، وقطعًا نظام الورش ليس حكرًا على مصر فقط، لكنه موجود في الخارج، لكن كل شخص له مهام محددة وقد يكونون من كبار الكتاب، وليسوا من شباب مبتدئ في مشوار الكتابة.

? من وجهة نظرك.. لماذا تتعرض الدراما الصعيدية للنقد والهجوم وتكون غير مرضية لأهل الصعيد؟

? من جانبي أرى أن كثيراً من الأعمال التي تناولت الصعيد تناولته من الخارج بشكل سطحي لم تدخل قلب الصعيد الحقيقي، فالصعيد ليس جلابية وليس ثأراً أو عادات وتقاليد فقط، الصعيد مجتمع له تكوين خاص له جذور تمتد لمئات السنين مجتمع له قضايا و تفاصيل وأفكار وطبيعة سكانية، والأعمال الموجودة غالبيتها اعتمدت على الملابس و الشكل الخارجي ولم تتعمق في الجذور، في حين أنني مثلا في أعمالي الدرامية تناولت الصعيد في أكثر من طبقة اجتماعية وفى كل أحواله.

? موسم رمضان 2021 شهد ظهور مصطلح دراما الوعي هل تتفق مع هذا المصطلح وهل القوة الناعمة لها دور في تعريف الأجيال الجديدة بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوطن العربي؟

? من خلال الفن يمكننا محاربة الأفكار المتطرفة والقبح والنبذ والعنصرية والكراهية، ونحن نحتاج كل عام لما يقرب من خمسة أعمال درامية مثل هذه النوعية لأن مصر خلال السنوات الماضية تعرضت للكثير من المؤامرات من بداية عام 2011 وحتى هذه اللحظة نحتاج بالفعل لإلقاء الضوء على هؤلاء الأبطال الحقيقيين لتوعية الأجيال الجديدة التي غيبتها وسائل سوشيال ميديا والتي لم تترك فرصة للأطفال والشباب للقراءة لذلك فإن الدراما التلفزيونية هي أسهل الطرق للوصول لعقول هذا الجيل، التلفزيونات موجودة في كل بيت، والمهم اختيار الموضوع وتسليط الضوء على مواد جاذبة وطنية حتى النخاع.

