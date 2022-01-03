تألّق رحمة رياض ووائل كفوري في اسطنبول

ديوان Diwan

أحيا النجمان وائل كفوري ورحمة رياض حفلاً ضخماً في قاعة Haliç Congress Center اسطنبول وهي المرّة الثانية التي يجتمعان فيها في حفل واحد بعد قطر في شهر أكتوبر الفائت. وشهد الجمهور أنّ وجودهما معاً في حفلات مشتركة كفيل بقلب المقاييس خاصة بعد الأغاني الضاربة التي أطلقاها مؤخراً. فرض وائل كفوري المعروف بملك الرومانسية إحساسه على مسرح القاعة فتألق وتفاعل معه الجمهور بشكل رائع. أمّا رحمة الفنانة الأنيقة والراقية والمحبوبة جماهيرياً، فقد تناغم معها الجمهور وتأثّر بأغانيها وإحساسها الساحر. وقد احتلّت التريند الأوّل على تويتر في بلدها العراق. وتألّقت بفستان من تنسيق خليل الزين. أعطى الفنانان ما لديهما من حب وشغف للفن ليترك هذا الحفل بصمة جميلة لكل من حضره. نذكر أنّ هذا الحفل من إنتاج FA Production وقد حصد نجاحاً كبيراً مع وجود الجاليات العربية وغير العربية في تركيا. وقد وعد فادي ابي عاصي، صاحب الشركة الجمهور بمزيد من الحفلات يحييها النجمان معاً في المستقبل القريب.

